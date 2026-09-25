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Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

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AA Giriş Tarihi:

Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

Avrupa'da Müslümanlara yönelik baskı artarken, İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde kadınların peçe ve burka giymesi yasaklandı.

#1
Foto - Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

Lleida Belediye Meclisi, burka veya nikap gibi yüzü tamamen kapatan giysilerin kullanımını yasaklayan "Medeni Davranış ve Birlikte Yaşam" yönetmeliğini kabul etti.

#2
Foto - Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin belediye yönetiminde olduğu Lleida'da kabul edilen yönetmelik kapsamında burka ve nikap yasağına uymayanlara 400 ile 750 avro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

#3
Foto - Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

Burka ve nikap kullanımına ilişkin ibadethaneler veya bu tür giysilere izin verilen diğer alanlar istisna kabul edilerek yasak kapsamı dışında bırakıldı. Belediye Başkanı Felix Larrosa, bu kararın yüzde 9'u Müslüman olan Lleida'da yaşayan Müslüman cemaat önderleriyle istişarelerde bulunularak alındığını savundu.

#4
Foto - Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

Burka ve nikap yasağı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin açıklamalarıyla Avrupa'da bir kez daha gündeme gelmişti.

#5
Foto - Avrupa’da Müslümana zulüm yayılıyor: Burka giyene para cezası!

İtalya hükümeti de okullarda burka ve nikap gibi yüzü örten kıyafetlerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeyi bugün onayladı.

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