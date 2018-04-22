Yazarımız Dilipak’a çirkin saldırı

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Adana Ceyhan’da “E-Muhtıradan Afrin’e Türkiye” konulu konferansını verdiği sırada CHP’li bir grup tarafından provoke edildi. Dilipak’ın bilgi ve birikiminden faydalanmak için bir araya gelen yüzlerce kişinin buluştuğu salonda CHP’li ve ADD’li bir grup, eski Türkiye’yi andıran sloganlarla konuşmayı sabote etmeye çalıştı.

“28 ŞUBAT ARTIKLARININ İŞİ”

Yaşananları Akit’e anlatan Dilipak, “Ciddiye alınacak bir olay değil. CHP’liler her zaman olduğu gibi en iyi bildikleri işi yapıyorlar. Aslında suç işliyorlar. 28 Şubat’tan arta kalanlar, yükselen, büyüyen Türkiye’de inanan insanların başarıları karşısında öfkeden ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öfkesi aklından büyük, kendileri küçük, tek parti döneminin hasreti ile yanıp kavrulan tipler bunlar” dedi.

Seçim dönemlerinde bu tarz provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Dilipak, topluma yönelik bu tarz caydırma hareketlerinin suç oluşturduğuna vurgu yaptı.