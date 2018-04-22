Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yazarımız Dilipak’a çirkin saldırı

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Adana'da “E-Muhtıradan Afrin’e Türkiye” konulu konferansını verdiği sırada CHP’li bir grup tarafından provoke edildi.

22 Nisan 2018 Pazar 10:51
Yazarımız Dilipak’a çirkin saldırı

 SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL  Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Adana Ceyhan’da “E-Muhtıradan Afrin’e Türkiye” konulu konferansını verdiği sırada CHP’li bir grup tarafından provoke edildi. Dilipak’ın bilgi ve birikiminden faydalanmak için bir araya gelen yüzlerce kişinin buluştuğu salonda CHP’li ve ADD’li bir grup, eski Türkiye’yi andıran sloganlarla konuşmayı sabote etmeye çalıştı.

“28 ŞUBAT ARTIKLARININ İŞİ”

Yaşananları Akit’e anlatan Dilipak, “Ciddiye alınacak bir olay değil. CHP’liler her zaman olduğu gibi en iyi bildikleri işi yapıyorlar. Aslında suç işliyorlar. 28 Şubat’tan arta kalanlar, yükselen, büyüyen Türkiye’de inanan insanların başarıları karşısında öfkeden ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öfkesi aklından büyük, kendileri küçük, tek parti döneminin hasreti ile yanıp kavrulan tipler bunlar” dedi.

Seçim dönemlerinde bu tarz provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Dilipak, topluma yönelik bu tarz caydırma hareketlerinin suç oluşturduğuna vurgu yaptı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:51
  1. Abdurrahman Dilipak
  2. Adana
  3. Ceyhan

YORUM YAZ

  • cahocaho24 dk önce
    Hocam Ebu Cehiller kıyamete kadar devam edecektir ALLAH bizimle dir
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi32 dk önce
    Chp bu ulkenin bir numarali h..ndir hic gördunuzmu öbur partinin bu sekilde cirkeflik yaptigini bu cirkeflikler chp nin isidir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bir Zümrüdüanka da Turkcell'e
  1. Bir Zümrüdüanka da Turkcell'e
  2. Sadakataşı Derneğinden Afrin halkına..
  3. Cumhurbaşkanlığı Instagram hesabı..
  4. İş yok diyenlere ders! Cirosu yüzde..
  5. Filistin için İsveç'ten yola çıkan..
  6. Türk profesör, Teksas' da keşfetti
  7. Türkiye'deki uçuşların yüzde 46'sı..
  8. Ne yaptın Edin Visca! Avrupa'nın..
  9. Efsane boksör Cumhurbaşkanı Erdoğan..
  10. Sandık kuruldu, haçlı tutuştu!
  11. Ümraniye’de Misak-ı Millî Sergisi..
  12. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken..
  13. Dünyaca ünlü isim Erdoğan ile tanışmak..
  14. Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal..
  15. 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı..
  16. Yeni şehrin ilk firmasından dev..
  17. TSK'da yeni dönem
  18. İşte günün gazete manşetleri
  19. Ramazan ne zaman başlayacak?
  20. Hakkari’de kar sürprizi
Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında