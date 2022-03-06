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Yerel Yazar Batuhan Yaşar'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
Yerel

Yazar Batuhan Yaşar'dan acı haber! Yaşamını yitirdi

Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 00:33:00 -
Yazar Batuhan Yaşar'dan acı haber! Yaşamını yitirdi

Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yaşar, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Batuhan yaşar kimdir?

1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra'da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara'ya döndü ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.

2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015'den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyordu.

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