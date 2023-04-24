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Kadın - Aile Yaza fit girmek mi istiyorsunuz! İşte, yağ yakan o tarif
Kadın - Aile

Yaza fit girmek mi istiyorsunuz! İşte, yağ yakan o tarif

Yeniakit Publisher
2023-04-24 08:57:00 -
Yaza fit girmek mi istiyorsunuz! İşte, yağ yakan o tarif

Kış boyunca alınan kilolardan kurtulma telaşı başladı. Pek çok kişi yaz mevsimine kilo vermiş bir halde başlamak istiyor. Bu sebeple sık sık 'Yağ yakan kür' konusu araştırılıyor. İşte, denenmiş zayıflatan kahve tarifi...

Genellikle pek çok kişi kış mevsiminde kilo alır. Alınan kilolar ise yaza kadar verilmek istenir. Doğru bir beslenme şekli ve hareket ile yaza kadar fit olmanız imkansız değil. Ancak kilo vermekte zorlanıyorsanız; bir hekime danışmanız ve kan değerlerinizi kontrol ettirmenizde fayda var.

Kilo verme maratonunda pek çok kişi yağlarından hızla kurtulmak için yağ yakan kürler ve çaylar tüketmek de ister. Denenmiş bu kahve tarifiyle yağlarınız hızla eriyecektir. Öncelikle kahvenin faydalarını şöyle sıralayalım; yapılan bilimsel çalışmalar kahvenin kas ve baş ağrısına iyi geldiğini kanıtlamıştır.

1 fincan kahve günlük lif ihtiyacının yarısına yakınını karşılar.

Bilimsel çalışmalar düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kahvenin kanser riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Kahvenin Alzheimer riskini azalttığın da bilinen bir gerçek.
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Uzun yıllar süren bir araştırmanın sonucuna göre kahve depresyon riskini de bir hayli azaltıyor.

Ölçülü tüketildiğinde kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kahve cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Geldik sabırsızlıkla beklediğiniz o tarifi.... İşte, yağ yakan kahve tarifi:

Türk kahvesi, filtre kahve ya da granül kahve fark etmez; arzu ettiğiniz bir fincan kahvenin içerisine bir çay kaşığı kadar toz zencefil eklemeniz yeterli. Zencefil sayesinde metabolizmanız hızlanacak ve kilo vermeniz kolaylaşacak.

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