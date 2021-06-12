Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman tatil olacak? Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 1 Haziran'da ise ilkokullar, yüz yüze eğitime başladı. 7 Haziran'dan itibaren ise ortaokullar ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Pek çok öğrenci şimdiden okulların ne zaman kapacağını araştırmaya başladı. Karneler ne zaman verilecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünde öğrenciler uzaktan eğitime katıldı. Haziran ayıyla birlikte öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?
Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 18 Haziran’dan itibaren karnelerin e okuldan yayımlanacağını açıkladı. Dileyen veliler, okul müdürlüklerine başvurarak basılı karne alabilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.