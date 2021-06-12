Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman tatil olacak? Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 1 Haziran'da ise ilkokullar, yüz yüze eğitime başladı. 7 Haziran'dan itibaren ise ortaokullar ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Pek çok öğrenci şimdiden okulların ne zaman kapacağını araştırmaya başladı. Karneler ne zaman verilecek?