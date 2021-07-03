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İSLAM Yaz Kur'an kursu kayıtları ne zaman son? Kur'an kursları ne zaman açılacak?
İSLAM

Yaz Kur'an kursu kayıtları ne zaman son? Kur'an kursları ne zaman açılacak?

Yaz Kur'an kurslarına kaç yaş kayıt yaptırabilir? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında yaz Kur'an kursları açılmamıştı. 2021 yılında kurslar gerekli tedbirler doğrultusunda açılacak. Peki, yaz Kur'an kursu kayıtları itti mi? Yaz Kur'an kurslarına kaç yaşındaki çocuklar katılabilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 17:04:00 -
Yaz Kur'an kursu kayıtları ne zaman son? Kur'an kursları ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında yaz Kur’an kursları açılmadı. Vakalardaki düşüş, aşılama hızı ve pandemi koşullarında tedbirlerle yaşamaya alışılmasıyla bu sene kurslar yeniden açılacak. Peki, Kur’an kursu kayıtları bitti mi?

Yaz Kur'an kursu kayıtları ne zaman son? Kur'an kursları ne zaman açılacak?

Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz Pazartesi günü eğitime başlayacak. Kayıtlar ise 11 Temmuz'a kadar sürecek. Yaz Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. Kur'an kurslarına başvurular 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde cami, Kur'an kursları veya diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını bizzat veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek, eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrim içi yapılacak. Öte yandan Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların velileri de başvuruda bulunabilecek.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Bu yıl 3'lü bir kategorik tasnif yapıldı. 4-9 yaş grubundaki öğrenciler doğrudan camilerimizde ve kurslarımızda yüz yüze eğitim alacaklar. 10-15 yaş arasındaki öğrenciler ise yüz yüze ve online eğitim alacaklar kendi isteklerine göre. 16-22 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini online olarak alacaklar. İstanbul'da bu yılki yaz Kur'an kurslarındaki eğitim için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 7 bin personelle kurslara gelecek öğrencilere hem Kur'an hem de ahlaki değerleri noktasında aktarılması gerekenleri aktaracağız. Öğrencilerimiz ilgili ders materyallerini müftülüklerimizden temin edebilirler. Öğrencilerle buluşmanın mutluğunu bu sene yaşayacağız. Geçen sene salgın şartları daha ağırdı, yapamadık. Bu sene oluşan bu boşluğu gidermek istiyoruz, amacımız o yönde. Kur'an kursu öğreticilerimizde öğrencileri özledi. Ben bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı camilere bekliyorum. Bisikletlerini, kaykaylarını alıp camiye gelsinler” ifadelerini kullandı.

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