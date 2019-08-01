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Yaz dönemi alerjiyi tetikleyebiliyor

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:31
Yaz dönemi alerjiyi tetikleyebiliyor

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, yaz döneminde alerjilerin tetiklenebileceğini söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniğinden Doç. Dr. Mehtap Kılıç, ‘yaz dönemi alerjileri’ hakkında bilgiler verdi. Dr. Kılıç, “Yaz döneminde sıcakla beraber terlemenin artması alerjik egzamalarda, ürtikerde (kurdeşen) artışa neden olabileceğinden ince ferah kıyafetler giyilmesi ve sık duş yapılması bu etkiyi azaltmada yardımcı olabilir. Güneş de benzer şekilde cilt şikayetlerini artırma eğiliminde olduğundan güneş koruyucu kullanımına dikkat edilmeli, temastan 20-30 dakika önce kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir. Su tüketiminin artırılması da cilt nemine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.



“Polen alerjisi olan rüzgarlı günlerde dikkatli olsun”


Polene karşı alerjisi bulunanlara da uyarılarda bulunan Mehtap Kılıç, “Her ne kadar enfeksiyonların artışı ile kış dönemi solunum yolu alerjilerini artırıyor olsa da yaz mevsiminin de alerjik hastalıklar açısından dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Yaz mevsimi ot ve yabani ot polenlerine karşı alerjisi olan kişilerin şikayetlerinin arttığı bir dönemdir. Alerjik rinit (saman nezlesi) ve astıma bağlı bulgular polenlerin artması ile hareketlenir. Polen sayısı özellikle rüzgarlı havalarda ve sabah saatlerinde artış gösterir. Polen duyarlılığı olan kişilerin dış ortam planlarını saat 16.00’dan sonra yapmaları, rüzgarlı zamanları tercih etmemeleri önerilirken vücut ve elbiselere yapışma eğiliminde olan polenlerin uzaklaştırılması için eve girer girmez kıyafet değişimi, el yüz yıkama hatta mümkünse duş yapılması tavsiye edilir. Göz şikayetleri olan hastaların ise güneş gözlüğü kullanımı polenlerin göze temasını azaltmada yardımcı olacaktır” diye konuştu.


Böcek sokmaları hakkında da uyarılarda bulunan Kılıç, şunları söyledi:


“Alerjik bünyeli kişilerin böcek sokmalarına tepkisi normal kişilerden fazla olma eğilimindedir. Göze yakın böcek sokmaları gözü kapatacak kadar şişmelere neden olabilir. Arı sokmaları hayati öneme sahip tepkilere neden olabilir ve bu tarz bir durum yaşamış olanların mutlaka alerji hekimlerinden bilgi alması gerekir çünkü yaşadıkları olay anafilaksi olarak adlandırdığımız alerjik şok tablosu ise mutlaka arıya karşı aşı tedavisi gerekliliğinin aileye anlatılması ve planlanması gerekir. Güzel kokular, açıkta kalan yemekler böcekler için cazip olabileceğinden bunlardan sakınılması önemlidir. Ev tozu (akar, mite) alerjisi olan kişilerin tatil için otel seçimlerinde halı bulundurmayan, oda kokuları kullanılmayan seçenekleri değerlendirmeleri önerilir. Havalandırma sistemleri iyi olan otellere öncelik verilmelidir. Hayvan tüyü alerjisi olanlar ise kuş tüyü yastık olmayan ve evcil hayvan kabul edilmeyen yerleri seçmelidir. Günümüzde alerji sıklığının çok artması özellikle olumsuz beslenme alışkanlıkları ile de yakından ilgilidir. Dondurma tüketiminin arttığı yaz aylarında doğal ürünlerin seçilmesine özen gösterilmeli, glikoz şurubu içerebilen paket ürünlerden sakınılmasına da dikkat edilmelidir. Asit içeriği yüksek, doğal meyve içermeyen içeceklerden de uzak durulmalıdır."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:31
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