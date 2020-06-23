Yaz aylarının vazgeçilmezi kivinin inanılmaz faydaları!
Vitamin deposu olan kivi, bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında yer alan ve birçok hastalığa birebir gelen meyvelerden. Peki kivinin faydaları neler? Kivi nelere iyi geliyor? İşte şifa deposu kivinin inanılmaz faydaları...
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan kivi, özellikle E ve C vitaminleri bakımından zengin olmakla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında yer alıyor. Ayrıca kivi, zengin içeriği ile birlikte birçok rahatsızlığa da iyi geliyor.
İşte şifa deposu kivinin inanılmaz faydaları...
- Özellikle kış aylarında yaşanan grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.
- İçerdiği yüksek lif ile ile birlikte sindirim problemlerini engeller. Metabolizmanın sağlıklı çalışmasını destekler.
- Kandaki şeker oranını düzenler, insülin direncini kırar
- İki adet kivi, vücudun ihtiyacı olan C vitaminini fazlasıyla karşılamaktadır. Bu sayede vücudun direncini arttırır.
- Vücudun sıvı oranını karşılaması sayesinde kanın akış hızını dengeler.
- Vücudun enerjisini arttırır.
- İçerdiği pektin maddesi sayesinde vücudun toksinlerden temizlenmesini sağlar.
- Kan basıncının artmasını ve böbreklerin iltihaplanmasını engeller.
- İltihap kurutucu özelliği sayesinde sinüsleri temizler.
- Astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara birebir gelir.