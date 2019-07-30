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Yaz aylarında tercih edilen gözlükler ve lenslere dikkat

Uzmanlar, yaz aylarında tercih edilen gözlüklerin ve lenslerin ultraviyole emici özellikleri olması gerektiği konusunda uyarıyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:59
Yaz aylarında tercih edilen gözlükler ve lenslere dikkat

Uzmanlar, yaz aylarında tercih edilen gözlüklerin ve lenslerin ultraviyole emici özellikleri olması gerektiği konusunda uyarıyor.


Gözün etrafındaki korunaklı kemik yapı, göz kapakları, kaş ve kirpiklerin göze gelen ışınları bir miktar engellediğini belirten Göz Hastalıkları Kliniğinden Op. Dr. Mucize Yararcan, göze ulaşan zararlı ışınların bir kısmının kornea ve lens denilen gözün kırıcı merceklerinde emildiğini söyledi. Yararcan, "Bu suretle zararlı ışınların ağ tabaka retinaya geçişi bir ölçüde engellenmiş olur. Gözdeki hasarlar daha ziyade yüksek dozda ve uzun süreli güneş ışınlarına maruz kalındığında ortaya çıkmaktadır" dedi.



Görme kaybına yol açabilir


Güneş ışığına aşırı maruz kalmanın ciddi göz hastalıklarına neden olabileceğini söyleyen Yararcan, "Güneşe uzun süreli maruz kalma gözün ön tabakalarına (kornea, konjonktiva) zarar verebilirken, güneş ışığına direkt olarak bakmak (güneş tutulmalarında olduğu gibi) makula denilen ayrıntılı ve renkli görmeyi sağlayan görme merkezinde yanıklar oluşturup kalıcı görme kayıplarına yol açabilmektedir. Güneş ışınları ve sıcağın etkisiyle alerjik konjonktivit ve göz kuruluğu gibi göz yüzeyini ilgilendiren bazı göz hastalıkları da şiddetlenebilmektedir; ayrıca uzun süreli güneşe, sıcağa ve toza maruz kalanlarda, halk arasında göze et yürümesi, ya da kuşkanadı diye bilinen pterjium da gelişebilmektedir. İleri yaşlarda görülen ve ciddi görme kayıplarına yol açabilen yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ve göz merceğinin kesifleşip bulanıklaşması sonucunda ortaya çıkan ve görme azalmasına neden olan katarakt hastalığının oluşumunda güneş ışınlarının rolü olduğu bilinmektedir" şeklinde konuştu.



Nelere dikkat etmeliyiz?


Güneşin gözde yapabileceği zararlı etkilerden korunmak tavsiyeler veren Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinden Op. Dr. Mucize Yararcan, sözlerine şu şekilde devam etti:


"Zorunluluk yoksa güneş ışınlarının dik açıyla gelip en fazla zarar verdiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve kapalı alanlarda kalınmalıdır. Açık yerlerde şapka ve ideal güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Kullanılan kontakt lenslerin ve katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirilen merceklerin UV emici özellikleri olması gerekmektedir. İdeal bir güneş gözlüğü camı UV ve IR ışınları yüzde 100 oranda emerek bunların göze geçişini engeller ve tam koruma sağlar. Camların renk ve koyuluğuna bakarak UV emilim özelliğini anlamak mümkün olmadığı için güneş gözlüğü satın alırken gözlükçüden camların UV ışınlarına karşı koruma yeterliliği ile ilgili sertifikalarının talep edilmesi ve koruma özelliklerinin bu sertifikalardan kontrol edilmesi gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:59
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