  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaylapınar pazar alanı hizmete başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin düzenlemesiyle cadde üzerinden kurtarılarak yeni alanına kavuşan Yaylapınar Açık Pazarı hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:03:52 -
Yaylapınar pazar alanı hizmete başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin düzenlemesiyle cadde üzerinden kurtarılarak yeni alanına kavuşan Yaylapınar Açık Pazarı hizmet vermeye başladı.


Pazar alışverişlerinin çok daha rahat ve konforlu yapılmasını sağlayacak yeni alanın sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen çizimlerinin tamamlanmasının ardından esnafın yeni yerleri Meram Belediyesinde gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Yeni alanı ve çehresiyle Cumartesi günü açılan açık pazar yerinde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda 44 tuhafiye, 44 de meyve sebze gıda grubu olmak üzere toplam 88 pazarcı esnafı tezgâh açabiliyor.


Pazar alanları noktasında nihai hedeflerinin ilçede kapalı pazar alanlarının sayısını olabildiğince artırarak alışverişlerde maksimum konfor ve rahatlık sağlamak olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bunu sağlayacağımız güne kadar hali hazırda zorlu şartlarda hizmet veren pazar alanlarımızı vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilecekleri şekilde yeniden düzenliyoruz. İşte bunlardan biri de Yaylapınar Pazar Alanı oldu. Pazarımızı cadde üzerine kurulmaktan, sokak aralarını işgal etmekten kurtardık. Hem vatandaşımızı, hem esnafımızı hem de trafiği rahatlattık. Özellikle sosyal mesafe kurallarının önem arz ettiği bu dönemde vatandaşlarımızı hayati önem taşıyan sıkışıklıktan kurtarması da şu zorlu günler için önem arz ediyor. Tüm bu özellikleri ve güzellikleriyle yeni alan mahallelerimize ve Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı