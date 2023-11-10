Yayla 25. Yılında 25 Öğrenciye TEV Bursu Veriyor! Geleceğin Parlayan Yıldızları Yayla Bilim Kızları

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektörünün yenilikçi firması Yayla Agro Gıda, başta eğitim, çevre ve sağlık projeleri olmak üzere birçok alanda topluma fayda sağlayacak projeleri hayata geçirirken geleceğin ışığı olan 650 öğrenciye her ay burs vererek eğitimlerine katkı sağlıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında da Yayla Agro Gıda, Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vererek, gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Yayla Agro Gıda, 25. yılına özel kadınlara yönelik fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği “Geleceğin Parlayan Yıldızları Yayla Bilim Kızları” projesi ile kız öğrencilerin kendi başarı hikayesi yazmasına vesile olacak. Bu proje kapsamında Yayla Agro, 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi boyunca TEV iş birliği ile başarısıyla her alanda yıldız gibi parlayan, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler-Ticaret bölümünde eğitim alan 25 kız öğrenciye burs vererek eğitimlerine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde üçüncü fabrikasını kuracak olan Yayla Agro Gıda, yeni fabrikada konumlandırılacak olan kuluçka merkezinde gençlerin start-up fikirlerini değerlendirerek onların “melek yatırımcısı” olmayı planlıyor. Kurulacak merkezde gençlerin iş hayatına katkı sağlamak, kariyer hedeflerini desteklemek amacıyla Yayla Agro Gıda yöneticileri tarafından mentorluk de verilecek.

Yayla Agro Gıda bu proje ile eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim sorunları hakkında toplumda farkındalık yaratmaya, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin sağlanmasına ve yaşam boyu öğrenme imkanının herkese sunulmasına yönelik 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan “Nitelikli Eğitim” maddesi neticesinde gençlerin eğitimine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.

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