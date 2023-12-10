Yayıncı kuruluşta son nokta koyuldu! İşte penaltılara hakemlerin yorumları

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan üç kez penaltı noktasını gösterdi. Yayıncı kuruluşta beIN Trio ekibi, hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını değerlendirdi.

Beşiktaş penaltı ile beraberliği yakaladı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 21. dakikasında Cenk Tosun'un ceza alanında yerde kalması sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.

Alexander Djiku'nun hatası sonrasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain 24. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'a verilen penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı doğru karar. Samet ayağını topa uzatıyor ama topla oynayamıyor ve burada Cenk Tosun'a müdahalesi var. Bunun karşılığı penaltı.

Deniz Çoban: Kesinlikle penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltıda tartışılacak bir şey yok.

Fenerbahçe VAR'dan iki penaltı kazandı!

Karşılaşmanın 60. dakikasında Eric Bailly'nin müdahalesiyle Fenerbahçe'li Sebastian Szymanski yerde kaldı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonrası beyaz noktayı gösterdi. Tadic topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Topla oynayan net şekilde Szymanski. Bailly'nin gelişi çok kontrolsüz. Bu sahanın her yerinden net bir penaltı ve sarı kart.

Deniz Çoban: Hakemin bu pozisyonda penaltı çalmayıp VAR'a gitmesinin izahı yok. Düdüğü faulü yapan Beşkitaşlı oyuncuya versen o bile penaltı çalar.

Bülent Yıldırım: Hakem çok net bir penaltıyı kaçırdı. Joker'e gitti, video hakem kurtardı bugün hakemi. Bu kaçırılacak bir şey değil.

Tadic bu sefer kaçırdı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide üçüncü kez penaltı kararı verildi.

Sebastian Szymanski orta yapmak isterken Eric Bailly araya girdi. Fenerbahçeli futbolcular, Bailly'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.



Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Tadic'in vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Fenerbahçe lehine verilen ikinci penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Net penaltı, VAR müdahalesi çok doğru.

Deniz Çoban: Elini topun önüne bariyer olarak koymuş, bedenini genişletmiştir. VAR müdahalesi son derece doğru.

Bülent Yıldırım: Video hakemi tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Doğru bir müdahalede bulundu.

76' Tayfur Bingöl'ün iptal olan kırmızı kartında karar ne olmalıydı?

Deniz Çoban: Bu pozisyonda en doğru karar sarı kart. Ama hakem bunu gördüğü açıdan bariz gol şansı olarak değerlendirmiş.

Bahattin Duran: En doğru karar benim için de sarı kart. Bu pozisyona normal şartlarda UEFA'ya göre VAR müdahalesi olmaz. Ama ben bizim ülkemizin şartlarına göre Özgür Yankaya'nın bu müdahalesini doğru buluyorum.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonun tartışılacak bir yanı yok. Maçın kaderini değiştiren bir karar, az daha bir oyuncu haksız yere atılacaktı.