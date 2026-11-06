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Gündem Ankara’da inanılmaz anlar: Otobüs şoförü, taksiciyi aracından inmeden dövdü!
Gündem

Ankara’da inanılmaz anlar: Otobüs şoförü, taksiciyi aracından inmeden dövdü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara trafiğinde akıl almaz anlar yaşandı. Belediye otobüsü şoförü tartıştığı taksiciyi aracında inmeden taksinin açık camından peş peşe attığı tekmelerle darp etti. İnanılmaz anları trafikteki başka bir sürücü kaydetti. EGO'dan yapılan açıklamaya göre otobüs şoförü hakkında inceleme başlatıldı.

Ankara'da trafikte taksi şoförü ile belediye otobüsündeki görevli arasında yaşanan tekmeli kavga cep telefonuyla görüntülendi. Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda yol verme meselesi nedeniyle taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma yaşandı. Kavşakta yaşanan olayda belediye otobüsü şoförü, aracın kapısından sarkıp, yan tarafta duran taksinin açık camından şoföre peş peşe tekmeyle vurdu. Arbedenin ardından araçlar yola devam etti.

ŞOFÖR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemede olayın, 481 numaralı hatta hizmet veren otobüsümüzün seferi sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir. GPS kayıtları ve ilgili personelin beyanı da dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, personelin görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışta bulunduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu personelin, disiplin ve ceza işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kurula sevki ivedilikle sağlanacaktır. EGO Genel Müdürlüğü olarak, toplu taşıma hizmetlerinde görev yapan tüm personelimizin vatandaşlarımıza karşı saygılı, sorumlu ve profesyonel bir tutum sergilemesi konusundaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz" denildi.

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