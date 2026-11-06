33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!
Çin'in Yuan kentinde 33 yıl önce 3 yaşındayken kaçırılan Li Jingwei, bir çizim sayesinde ailesine kavuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin'in Yuan kentinde 33 yıl önce 3 yaşındayken kaçırılan Li Jingwei, bir çizim sayesinde ailesine kavuştu.
Li’nin Henan eyaletine götürülerek başka bir aileye satıldığı, orada büyüdüğünü açıkladı. Doğduğu yeri anne ve babasının adını hatırlamadığını belirten Li köyünün neye benzediğini ise asla unutmadı.
Yaşadığı çevrede bulunan ağaçları, yolları, nehrin yerini, evin yakınındaki pirinç tarlalarına kadar her şeyi hatırlıyordu.
Çocukken yalnız kaldığı zamanlarda neredeyse her gün köyünün resmini çizen Li, "Anne babamın yüzünü ve evimizin çevresini hatırlamaya çalışmak, hayatımın uzun bir döneminde her gün yaptığım bir şeydi" dedi.
Kaçırılan çocuklara dair haberleri dinleyen Li, kendisinin de ailesini bulabileceğine dair umutlanınca harekete geçti. Polise kan örneği veren ve sonrasında çizdiği haritayı Douyin’de paylaşan Li, 'Anne babamı hayattayken görmek istiyorum' dedi.
O paylaşımı birçok kez etkileşim alırken Kamu Güvenlik Bakanlığı da devreye girerek araştırmaya koyuldu.
Aramalar şehirde yoğunlaşırken aynı dönemde bölgede yaşayan bir kadın oğlunu kaybettiği öğrenildi. Kadından alınan DNA örnekleri ile Li’nin annesi olduğu doğrulandı.
Anne ve oğlu Henna’da bir karakolda bir araya gelirken Li’nin annesinin ayaklarına kapandığı ve sarılarak ağladıkları görüldü.
Li’nin babasının ise birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenilirken bundan sonraki hayatını ise annesiyle geçirmek istediğini söyledi.
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