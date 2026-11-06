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Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var... 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu! İşte 2027 senaryoları! Dünya devleri altın tahminlerini açıkladı Bunlar iyi değil yaramaz! Birçok ürün dikkat çekti: Karaciğeri ve böbrekleri riske atıyor.. İtiraz gelmez bu isme: İşte Galatasaray'ın Kislyak teklifi: Maksimum Batrakov kadar Belözoğlu’nun imza töreninde dikkat çeken detay: Yerinde olmaması soru işaretine neden oldu Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı Trump: Buna sadece akılsızlar ‘hayır’ der! ‘Süper zeka’ya sahip eyaletlerle çalışırım Suudi Arabistan’da sıcak gelişme: Türk gemileri için güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi
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33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

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33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Çin'in Yuan kentinde 33 yıl önce 3 yaşındayken kaçırılan Li Jingwei, bir çizim sayesinde ailesine kavuştu.

#1
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Li’nin Henan eyaletine götürülerek başka bir aileye satıldığı, orada büyüdüğünü açıkladı. Doğduğu yeri anne ve babasının adını hatırlamadığını belirten Li köyünün neye benzediğini ise asla unutmadı.

#2
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Yaşadığı çevrede bulunan ağaçları, yolları, nehrin yerini, evin yakınındaki pirinç tarlalarına kadar her şeyi hatırlıyordu.

#3
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Çocukken yalnız kaldığı zamanlarda neredeyse her gün köyünün resmini çizen Li, "Anne babamın yüzünü ve evimizin çevresini hatırlamaya çalışmak, hayatımın uzun bir döneminde her gün yaptığım bir şeydi" dedi.

#4
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Kaçırılan çocuklara dair haberleri dinleyen Li, kendisinin de ailesini bulabileceğine dair umutlanınca harekete geçti. Polise kan örneği veren ve sonrasında çizdiği haritayı Douyin’de paylaşan Li, 'Anne babamı hayattayken görmek istiyorum' dedi.

#5
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

O paylaşımı birçok kez etkileşim alırken Kamu Güvenlik Bakanlığı da devreye girerek araştırmaya koyuldu.

#6
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Aramalar şehirde yoğunlaşırken aynı dönemde bölgede yaşayan bir kadın oğlunu kaybettiği öğrenildi. Kadından alınan DNA örnekleri ile Li’nin annesi olduğu doğrulandı.

#7
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Anne ve oğlu Henna’da bir karakolda bir araya gelirken Li’nin annesinin ayaklarına kapandığı ve sarılarak ağladıkları görüldü.

#8
Foto - 33 yıl önce kaçırılmıştı: Bir çizim sayesinde ailesine kavuştu!

Li’nin babasının ise birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenilirken bundan sonraki hayatını ise annesiyle geçirmek istediğini söyledi.

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