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Gündem Ali Karahasanoğlu'ndan Barış Terkoğlu'na zor soru: “Para trafiğini neden gizledin?”
Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Barış Terkoğlu'na zor soru: “Para trafiğini neden gizledin?”

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu'ndan Barış Terkoğlu'na zor soru: "Para trafiğini neden gizledin?"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef aldı. Ahmet Şık ve bir işletmeci arasındaki para hareketlerinin savcılık sorgusunda gündeme geldiğini belirten Karahasanoğlu, Terkoğlu'nun bu ayrıntıları okuyucularına aktarmamasını eleştirdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında gazetecilikte çifte standart tartışmasını gündeme taşıdı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun Ahmet Şık hakkında kaleme aldığı yazıyı sert sözlerle eleştirdi.

“ELİNE GEÇEN PARA TRAFİĞİNİ NEDEN YAZMADIN?”

Karahasanoğlu, Terkoğlu'nun yazısında Ahmet Şık ile Ahmet Saymadi arasındaki para hareketlerinin savcılık sorgusunda sorulduğunu aktardığını, ancak bu hareketlerin ayrıntılarını paylaşmadığını belirtti.

Terkoğlu'na seslenen Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sen gazeteci isen, eline geçen o sorgudaki soruları yazardın. Para trafiğini yazardın.”

“KENDİ MAHALLELERİNDEKİ İDDİALARI GÖRMÜYORLAR”

Muhalif gazetecilerin yolsuzluk iddiaları karşısında farklı tutumlar sergilediğini savunan Karahasanoğlu, kendi siyasi çevrelerinden isimler gündeme geldiğinde savunmacı bir yaklaşım benimsediklerini öne sürdü.

Fon soruşturmasını da örnek gösteren Karahasanoğlu, benzer suçlamaların farklı siyasi çevrelerden kişiler hakkında gündeme gelmesi durumunda aynı hassasiyetin gösterilmediğini ifade etti.

AHMET ŞIK VE MEYHANE SORUŞTURMASINI GÜNDEME TAŞIDI

Karahasanoğlu, yazısında İstanbul Asmalımescit'teki Kadim Meyhane'ye yönelik soruşturma ile Ahmet Şık'ın işletmeyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da değindi.

Barış Terkoğlu'nun soruşturmayı Ahmet Şık'a yönelik bir girişim olarak değerlendirmesine karşı çıkan Karahasanoğlu, savcılık sorgusunda gündeme gelen para hareketlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu ortaklık ve para hareketlerine ilişkin iddialar, yazardaki değerlendirmeler olup kesinleşmiş bir suç tespiti anlamına gelmiyor.

“GAZETECİ OKURUNDAN BİLGİ GİZLEMEMELİ”

Yazısının sonunda gazetecilik sorumluluğuna dikkat çeken Karahasanoğlu, siyasi yakınlıkların haberlerin yayımlanmasında belirleyici olmaması gerektiğini savundu.

Terkoğlu'na yönelik eleştirisini ise şu sözlerle tamamladı:

“Ben gazeteciyim. Bana gelen haberi, ben okurumdan gizleyemem, derdin.”

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