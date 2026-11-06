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Gündem Erdoğan'dan fon soruşturmasında kararlılık mesajı: “Bu mikrobu temizleyeceğiz!”
Gündem

Erdoğan'dan fon soruşturmasında kararlılık mesajı: “Bu mikrobu temizleyeceğiz!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erdoğan'dan fon soruşturmasında kararlılık mesajı: "Bu mikrobu temizleyeceğiz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, rüşvet, usulsüzlük ve suistimal iddialarının üzerine gidildiğini belirterek, “Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler” dedi. Sermaye piyasalarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Bu mikrobu temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerle bir araya geldi. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan iddialara değinen Erdoğan, yargının çalışmalarını sürdürdüğünü ve usulsüzlüklerin üzerine gidildiğini vurguladı.

“HİÇ UMMADIĞINIZ İNSANLAR BU İŞLERİN İÇERİSİNE GİRMİŞ”

Fon soruşturmasında gündeme gelen isimler ve suçlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gereğini yapıyor.”

Erdoğan'ın açıklamaları, sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmada ortaya atılan rüşvet, usulsüzlük ve suistimal iddialarının ardından geldi.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: “BU MİKROBU TEMİZLEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında haksız kazanç elde edilmesine yönelik faaliyetlere karşı mücadele mesajı verdi.

“Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden, bu mikrobu temizleyeceğiz.”

Erdoğan'ın sözleri, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaların yargı tarafından incelenmeye devam ettiği bir dönemde dikkat çekti.

AZERBAYCAN ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Azerbaycan ile ilişkiler hakkında da konuştu.

8 Kasım Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla Azerbaycan'a gitmeyi düşündüğünü belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına işaret etti.

“Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. Ziyaret vesilesiyle inşallah gerekli adımları atma imkânımız olur.”

ABD SEÇİMLERİ İÇİN “HAYIRLI OLSUN” MESAJI

Erdoğan, ABD'de gerçekleştirilen seçimlere ilişkin soruya da kısa bir yanıt verdi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarında ise özellikle yargının yürüttüğü çalışmalar ve sermaye piyasalarında haksız kazançla mücadele konusundaki kararlılık mesajı öne çıktı.

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Yorumlar

işiniz cok zor

sahada akpli mhpli görülünce foncu diyorlar chplilerede belediyeci diyorlardı haberiniz olsun<<cok zor işiniz cok zor gercekten bence acımayın yolsuzluk yapanların coğu yurt dısında ev aldılar

okumaz yazar

meclisde tas kebap kaç lira normal bi lokanta restaurant da ne kadar ..kaymakam müdür amir niye jeep veya daha yüksek midelde araçlara biniyor ..bana kalsa en ucuz yollu arabadan hepsine aynı arabatlyı yapıştır gitsin coğunun da arabasını alırım bu kaaa o kaaa zengin bi ulke mi turkiye haaaa itibar dan tasarruf olmaz kafası vardı....
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