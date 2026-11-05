Fon soruşturmasında 9 saatlik ifade maratonu! Üç isim adliyedeydi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Üç isim, 5 Kasım günü saat 11.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta ayrı ayrı ifade veren isimlerin işlemleri saat 20.00 civarında sona erdi.

KAYA ÇİFTİ İKİNCİ KEZ SAVCILIKTA

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, aynı soruşturma kapsamında daha önce 7 Ekim’de de savcılığa ifade vermişti. İkinci kez ifadeye çağrılan çiftin, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemleriyle ilgili soruları yanıtladığı belirtilmişti.

İlk ifadelerinde söz konusu işlemleri kendi yatırım kararları doğrultusunda yaptıklarını belirten Kaya çifti, herhangi bir yönlendirme almadıklarını ve özel bilgiye sahip olmadıklarını kaydetmişti.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne geldi. Gönül, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 30 Eylül’de de savcılıkta ifade vermişti.

Yaklaşık 9 saat süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, soruşturma kapsamında atılacak yeni adımlara çevrildi.