Fon soruşturmasında 9 saatlik ifade maratonu! Üç isim adliyedeydi…
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İstanbul’da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan işlemler yaklaşık 9 saat sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Üç isim, 5 Kasım günü saat 11.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta ayrı ayrı ifade veren isimlerin işlemleri saat 20.00 civarında sona erdi.
KAYA ÇİFTİ İKİNCİ KEZ SAVCILIKTA
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, aynı soruşturma kapsamında daha önce 7 Ekim’de de savcılığa ifade vermişti. İkinci kez ifadeye çağrılan çiftin, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemleriyle ilgili soruları yanıtladığı belirtilmişti.
İlk ifadelerinde söz konusu işlemleri kendi yatırım kararları doğrultusunda yaptıklarını belirten Kaya çifti, herhangi bir yönlendirme almadıklarını ve özel bilgiye sahip olmadıklarını kaydetmişti.
ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne geldi. Gönül, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 30 Eylül’de de savcılıkta ifade vermişti.
Yaklaşık 9 saat süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, soruşturma kapsamında atılacak yeni adımlara çevrildi.
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