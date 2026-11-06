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Medya Milyonluk dev projelerin ardından iflas masasına geldiler!
Medya

Milyonluk dev projelerin ardından iflas masasına geldiler!

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Milyonluk dev projelerin ardından iflas masasına geldiler!

Yönetmen Selçuk Aydemir ile ortak kurdukları yapım şirketinin borçları nedeniyle iflasına karar verilmesi, yapım sektöründeki mali yönetim zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinema projelerinde yer alan oyuncu Murat Cemcir, kurucu ortağı olduğu yapım şirketinin borç yükü ve mali kriz nedeniyle iflasına karar verilmesinin ardından ilk kez konuşarak mahkemenin hükmüne karşı hukuki itirazda bulunduklarını duyurdu.

Yapımcılığını üstlendiği popüler projelerle geniş kitlelere ulaşan Murat Cemcir, ticari faaliyetlerinde yaşanan bu olumsuz gelişmeyle gündeme gelirken, yönetmen Selçuk Aydemir ile yürüttüğü şirket hakkındaki tasfiye kararı sonrası bir organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ticaret mahkemesinden resmî tasfiye kararı!

İki ismin 2016 senesinde faaliyete geçirdiği TR 40 33 Productions isimli yapım firması, mali dengelerin bozulmasının ardından İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1 Ekim 2026 tarihli hükmüyle resmen iflas sürecine sokuldu. Kararın ardından hukuki ekibin usulüne uygun bilgilendirilme yapılmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu aktarıldı.

 

MURAT CEMCİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Türkçe seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şapkalı Kedi' filminin ön gösterimine katılan Cemcir, basın mensuplarının iflas kararına ilişkin sorularını yanıtsız bırakmadı. Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat bulunduğunu belirten oyuncu, gelişmeyi öğrendikten sonra avukatlarının harekete geçtiğini anlattı.

Cemcir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum."

 

GÖZLER HUKUKİ SÜRECE ÇEVRİLDİ

Oyuncunun açıklamasıyla birlikte iflas kararına karşı yapılan itirazlar yeniden gündeme geldi. Cemcir'in avukatı daha önce yaptığı açıklamada, şirketin kendisini savunma fırsatı bulamadığını ileri sürmüş ve kararın hukuki yönden yeniden değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğunu belirtmişti.

Şirket hakkındaki iflas kararına yönelik başvuruların nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken Cemcir, sürecin kendi lehlerine tamamlanacağı yönündeki beklentisini dile getirdi.

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