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Dünya Sizce Türkiye’de de uygulanmalı: İngiltere’de iş ilanlarında yeni dönem
Dünya

Sizce Türkiye’de de uygulanmalı: İngiltere’de iş ilanlarında yeni dönem

Yeniakit Publisher
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Sizce Türkiye’de de uygulanmalı: İngiltere’de iş ilanlarında yeni dönem

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, işverenlerin iş ilanlarında ücret bilgilerini yayınlamasının yasal zorunluluk haline getirileceğini açıkladı.

Tahminlere göre, İngiltere'de işverenlerin yüzde 41'i maaş aralıklarını iş ilanlarında paylaşırken, yalnızca beşte biri net maaş bilgisine ilişkin detaylara yer veriyor.

Bu kapsamda ilk işine başvuracak gençler başta olmak üzere iş arayanların sıkça karşılaştığı bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla, işverenlerin ücret bilgilerini yayınlaması yasal zorunluluk haline gelecek.

Yeni düzenlemeyle kadınları dezavantajlı duruma düşürebilen ücret eşitsizliklerinin de giderilmesi hedeflenirken, maaşların baştan açıklanmasıyla gerekçesiz ücret farklılıklarının ortaya çıkarılması ve ücret konusundaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Burnham, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İster iş hayatına yeni adım atan bir genç olun ister ailenizi desteklemeye çalışan bir ebeveyn, bir işe başvurmak için zaman ve emek harcamadan önce o işin ne kadar kazandırdığını bilmelisiniz. Bu nedenle, tüm işverenlerin iş ilanlarında sunulan ücreti açıkça belirtmesini yasal bir zorunluluk haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Andy Burnham, işletmelere daha fazla fırsat sunmaları, gençlere iş dünyasına ilk adımlarını atabilmeleri için deneyim kazandırmaları ve öz güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmaları çağrısında da bulundu.

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