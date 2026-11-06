Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verilirken, eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin mercek altına alındığı dosya kapsamında savcılık ifadeleri tamamlanan üç isim hakkında hakimlik kararını verdi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Dosyayı değerlendiren hakimlik, Kaya'nın söz konusu suçlamalar kapsamında tutuklanmasına hükmetti.
EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI SERBEST BIRAKILDI
Aynı soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise farklı bir karar çıktı.
Hakimlik, her iki ismin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
İMZA VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.
Böylece soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen üç isimden biri tutuklanırken, diğer iki isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Gündem
Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi