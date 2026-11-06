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Gündem Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verilirken, eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin mercek altına alındığı dosya kapsamında savcılık ifadeleri tamamlanan üç isim hakkında hakimlik kararını verdi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Dosyayı değerlendiren hakimlik, Kaya'nın söz konusu suçlamalar kapsamında tutuklanmasına hükmetti.

EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI SERBEST BIRAKILDI

Aynı soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise farklı bir karar çıktı.

Hakimlik, her iki ismin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İMZA VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Böylece soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen üç isimden biri tutuklanırken, diğer iki isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Yorumlar

İsmail Özsoy

Süper Mazlumların omuzlarında yükselip içinden geldiği kitleye ihanet eden çalan çirpan kim varsa hepsi için yaşasın cehennem

BUNDAN ÖNCE SPK BAŞKANI TUTULLANMALIYDI , ESAS FİLM ORDA

Resmen REİSİ BİTİRMEK İÇİN KURULMUŞ EN BÜYÜK TUZAK olarak görüyorum.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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