Yayın akışı? Hangi kanalda hangi film dizi var?
Bugün yayın akışı | 24 Ağustos Salı günü için pek çok kişi kanalların yayın akışlarını araştırmaya başladı. Hangi kanalda hangi film var? Bugün hangi filmler var? Bugün maç var mı? Bugün hangi diziler var?
24 Ağustos Salı günü itibariyle pek çok kişi televizyon kanallarının yayın akışlarını araştırmaya başladı. Hangi kanalda hangi yayının olacağı merak ediliyor. Özellikle diziler için yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, ekranlara daha ziyade sinema filmleri geliyor. Bu sebeple hangi kanalda hangi filmin yayımlanacağı merak ediliyor. İşte, 24 Ağustos Salı yayın akışı
Yayın akışı? Hangi kanalda hangi film dizi var?
Akit TV
07.00Gün Başlıyor
10.30 Manşetlerin Dili
12.00 Haber Bülteni
13.00Gün Ortası
14.00 Haber Bülteni
14.30 Ekonomi Ajandası
15.00 Haber Bülteni
16.00 Eğitim Atlası
17.00 Haber Bülteni
17.45 İş ve Ekonomi
18.30 Söz Milletin
19.00 Ana Haber
21.00 Derin Kutu
01.00 Gece Ajansı
TRT 1
07.05 Kalk Gidelim
10.30 Dünya Hali
11.45 Benim Adım Melek
15.40 Masumlar Apartmanı
19.00 Ana Haber
20.00 Türk Sineması "Müslüm"
22.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Bir Zamanlar Çukurova
13.00 Gün Ortası
14.00 Sağ Salim 2
16.20 Kardeşlerin
19.00 Ana Haber
20.00 Robin Hood
22.00 İkimizin Sırrı
Kanal D
07.15 Güneşin Kızları
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Kırık Hayatlar
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner ile Susma
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Baht Oyunu
Show Tv
08.30 Bu Sabah
11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Şahsiyet