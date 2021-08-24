24 Ağustos Salı günü itibariyle pek çok kişi televizyon kanallarının yayın akışlarını araştırmaya başladı. Hangi kanalda hangi yayının olacağı merak ediliyor. Özellikle diziler için yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, ekranlara daha ziyade sinema filmleri geliyor. Bu sebeple hangi kanalda hangi filmin yayımlanacağı merak ediliyor. İşte, 24 Ağustos Salı yayın akışı

Yayın akışı? Hangi kanalda hangi film dizi var?

Akit TV

07.00Gün Başlıyor

10.30 Manşetlerin Dili

12.00 Haber Bülteni

13.00Gün Ortası

14.00 Haber Bülteni

14.30 Ekonomi Ajandası

15.00 Haber Bülteni

16.00 Eğitim Atlası

17.00 Haber Bülteni

17.45 İş ve Ekonomi

18.30 Söz Milletin

19.00 Ana Haber

21.00 Derin Kutu

01.00 Gece Ajansı

TRT 1

07.05 Kalk Gidelim

10.30 Dünya Hali

11.45 Benim Adım Melek

15.40 Masumlar Apartmanı

19.00 Ana Haber

20.00 Türk Sineması "Müslüm"

22.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Bir Zamanlar Çukurova

13.00 Gün Ortası

14.00 Sağ Salim 2

16.20 Kardeşlerin

19.00 Ana Haber

20.00 Robin Hood

22.00 İkimizin Sırrı

Kanal D

07.15 Güneşin Kızları

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Kırık Hayatlar

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Baht Oyunu

Show Tv

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Şahsiyet