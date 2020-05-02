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Aktüel

Yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:29:16 -
Yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımdaki yayanın üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kadıpaşa Mahallesi Kültür Caddesi'nde kadın sürücünün kullandığı 06 DN 3169 plakalı otomobil, park halindeki araca çarparak kaldırıma çıktı.

Aracın üzerine geldiğini fark eden kaldırımdaki yaya, ani refleksle otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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