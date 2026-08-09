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Yerel Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı
Yerel

Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamındaki at yarışlarında akılalmaz bir kaza yaşandı. Kabayazı mevkisindeki pistte koşu yapıldığı sırada aniden piste giren başıboş bir at, yarışan başka bir atla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki at da olay yerinde telef olurken, talihsiz jokey kazayı hafif yaralarla atlattı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Kabayazı mevkisindeki pistte at yarışları düzenlendi.

Yarış sırasında başıboş bir at piste girerek koşuda bulunan başka bir atla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 at da yere yığıldı. Atlar olay yerinde yaşamını yitirirken, yere düşen jokey hafif şekilde yaralandı. Kaza, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

 

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Yorumlar

Kent lokantasında 2 at

Kent lokantasındakiler şimdi bayram eder. Ekremin adamlardaki atlardan sonra ilk sipariş.

Mehmet

Ne festivali bu. Hep Avrupa özentisi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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