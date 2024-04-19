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Yerel Yaya geçidini kullanmadı canından oluyordu
Yerel

Yaya geçidini kullanmadı canından oluyordu

Yeniakit Publisher
2024-04-19 10:53:00 -
Yaya geçidini kullanmadı canından oluyordu

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. 50 metre ileride yaya geçidi bulunmasına rağmen yaya geçidini kullanmayarak aradaki boşluktan karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.G'ye, U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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