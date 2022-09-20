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Yerel Yaya geçidindeki motosiklete araç çarptı
Yerel

Yaya geçidindeki motosiklete araç çarptı

Samsun'da hafif ticari aracın, yaya geçidinden geçen motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:00:00 -
Yaya geçidindeki motosiklete araç çarptı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Aydın Mızrak idaresindeki 57 AAD 353 plakalı hafif ticari araç, refüjde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.C.K. (17) idaresindeki 55 AHS 145 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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