Yaya bıraktığı insanlar ders olmamış! Utanmaz Selçuk Geçer yine balonu şişirdi

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'ten 13'e düşürmesi sonrası dolar 18'i aştı.

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer, doların 18 TL'yi aşmasının ardından yine kafayı çıkartarak akılalmaz tahminlerde bulundu.

Daha önce, "Dolar 30 TL hatta 50 TL bile olabilir" diyerek muhaliflere evlerini arabalarını sattıran ancak doların 18 TL altına inmesiyle rezil kepaze olan Selçuk Geçer, dolardaki artışın devam edeceğini iddia ederek "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.

Dolara olan eğilimin son dönemlerde azaldığını ve altına eğilimin arttığını söyleyen Selçuk Geçer, doların yükselişine oranla gram altınında yükseleceğini dile getirdi.

Geçer, "Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" dedi.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin derinleşmesi halinde 1000 TL seviyelerinde olan gram altının 2000 TL'lere kadar çıkacağını iddia eden Geçer, Türkiye ekonomisinin ilerleyen süreçte ciddi zarar göreceğini ileri sürerek yine korku pompaladı.

Resmi olarak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Geçer, enflasyonun toparlanmaması halinde doların 3 hanelere çıkacağını söyledi.