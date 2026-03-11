  • İSTANBUL
Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi
Gündem

Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi

Bebek katili İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 28 Şubat’tan bu yana ABD ile el ele vererek İran’ı kan gölüne çevirmelerine rağmen utanmadan Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulundu. 1300’den fazla masumun kanına giren işgalci rejimin temsilcisi, kendi başlattıkları savaşı görmezden gelerek İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’nun "terör örgütü" ilan edilmesini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İran'ı kınamaya ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü ilan etmeye çağırdı.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, BMGK Başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a yazdığı mektubu paylaştı.

İran'ın "uluslararası hukuku ihlal ederek İsrail'deki sivil yerleşim merkezlerine saldırı düzenlediğini" savunan Saar, bu saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını ve büyük maddi hasar meydana geldiğini öne sürdü.

 

Saar, Tahran yönetiminin İsrail'i yok etme emelini, balistik füze programı ve nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğü gerekçesiyle ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'a karşı önlem alınması gerektiğini iddia etti.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından sonra İran'ın bölgede ABD varlığı olan ülkelere yönelik saldırılarına işaret ederek Tahran yönetiminin "sardırgan bir rejim" olduğunu öne süren Saar, BMGK'yı İran'ı kınamaya ve DMO'yu terör örgütü ilan etmeye çağırdı.

 

- ABD-İsrail’in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

1
Yorumlar

Hamdi

Daha düne kadar bm başkanını sınırdan içeri filistine girmesini yasaklıyordun şimdi el pençe divan yardım mı istiyorsunuz utanmaz yüzsüz kafrler
