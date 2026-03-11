Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İran'ı kınamaya ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü ilan etmeye çağırdı.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, BMGK Başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a yazdığı mektubu paylaştı.

İran'ın "uluslararası hukuku ihlal ederek İsrail'deki sivil yerleşim merkezlerine saldırı düzenlediğini" savunan Saar, bu saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını ve büyük maddi hasar meydana geldiğini öne sürdü.

Saar, Tahran yönetiminin İsrail'i yok etme emelini, balistik füze programı ve nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğü gerekçesiyle ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'a karşı önlem alınması gerektiğini iddia etti.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından sonra İran'ın bölgede ABD varlığı olan ülkelere yönelik saldırılarına işaret ederek Tahran yönetiminin "sardırgan bir rejim" olduğunu öne süren Saar, BMGK'yı İran'ı kınamaya ve DMO'yu terör örgütü ilan etmeye çağırdı.

- ABD-İsrail’in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.