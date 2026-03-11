  • İSTANBUL
CHP'li 70 vekil Özgür Özel'e resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm milletvekillerine yaptığı 'Silivri'de toplanıyoruz' çağrısı, parti içinde hedeflenen yankıyı uyandırmadı. Tam 70 milletvekili Özel'in bu davete uymayarak Silivri yerine TBMM'ye gitmeyi seçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grup toplantısını TBMM yerine Silivri'de yapmayı tercih etti. CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine çağrı yapılmasına rağmen 70 milletvekili grup toplantısına katılmayarak TBMM'ye gitmeyi seçti. Öte yandan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının görüldüğü Silivri'de duruşmalara ilginin zayıf kalması da dikkatlerden kaçmadı.

"MİTİNG ALANINDA YALNIZCA 1000-1500 KİŞİ VARDI"

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarındaki yayınında süreci değerlendirerek davaya gösterilen ilginin oldukça zayıf kaldığına dikkat çekti.
İstanbul'un 39 ilçesinde duyurular yapılmasına ve Tekirdağ'dan otobüslerle destekçi getirilmesine rağmen adliye önünde en fazla 1000-1500 kişilik bir grubun toplandığını belirten Yarkadaş, özellikle Kadıköy ve Beşiktaş gibi güçlü teşkilatların üyelerinin bölgeye gitmediğini ifade etti.

 

GENEL MERKEZİN RESMİ MESAJI YANITSIZ KALDI

Yarkadaş ayrıca, CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine gönderilen mesajın detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. İlgili mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

"Değerli arkadaşlar, Grup Genel Kurulu toplantımız yarın saat 13.30'da İstanbul'da Silivri Dayanışma Merkezi'mizde hazırlanan çadırda gerçekleştirilecektir. Milletvekillerimizin bu doğrultuda Silivri'deki grup genel kuruluna katılmaları önem taşımaktadır. Bilgi ve dikkatlerinize gereği için sunarız."

Ortaya çıkan tablo, Genel Merkez'in bu net talebine rağmen 70 milletvekilinin inisiyatif alarak Ankara'da kalmayı ve Meclis çalışmalarına katılmayı tercih ettiğini, dolayısıyla çağrının büyük ölçüde karşılıksız kaldığını gözler önüne serdi.

