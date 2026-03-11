Her gün bol bol tüketiliyor: Meğer Alzheimer'ı tetikliyomuş!

“SADECE ŞEKER HASTALARI İÇİN ÜRETİLMİŞTİ” Yapay tatlandırıcıların ilk kullanım amacını hatırlatan Dr. Üstün, “Yapay tatlandırıcılar başlangıçta daha çok şeker hastaları için geliştirilmişti. Amaç, kan şekerini yükseltmeden çay, kahve gibi içecekleri tatlandırmaktı. Ancak besin endüstrisindeki gelişmelerle birlikte artık sadece içeceklerde değil, pek çok hazır gıdanın içinde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan yapay tatlandırıcı türleri arasında, aspartam, sukraloz, eritritol ve sakkarin yer alıyor. Bunlar sadece tat vermekle kalmıyor, aynı zamanda koruyucu özellikleri sayesinde ürünlerin raf ömrünü de uzatıyor” diye konuştu.