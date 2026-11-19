Türkiye’de gıda sektöründe nadir görülen bir tüketici etkileşimi hikayesi, somut bir gerçeğe dönüştü. Geçen yaz aylarında sosyal medyada başlayan ve "1 milyon beğeni" şartına bağlanan dev çikolatalı gofret projesi, hedeflenen etkileşime ulaşılmasının ardından üretilerek mağazalardaki yerini aldı.

Kampanyanın fitili, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in şirketin üst düzey yöneticileriyle katıldığı bir organizasyonda dev bir maketle fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ateşlenmişti. Ülker, takipçilerine "Bu post 1.000.000 beğeni alırsa, fotoğraftaki DEV Ülker Çikolatalı Gofret’i gerçekten üretiyor ve raflara çıkarıyoruz. Söz sizde, üretim bizde" çağrısında bulunmuştu.

100 GOFRET BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kısa sürede viral haline gelen paylaşım, tüketicilerin yoğun ilgisiyle hedeflenen 1 milyon beğeni barajını aşınca şirket yönetimi harekete geçti. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ve Yahya Ülker, fabrikada üretim hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Yaklaşık üç buçuk aylık Ar-Ge ve hazırlık sürecinin ardından dev ürün satış noktalarında görüldü.

Marketlerde özel tanıtım stantlarında sergilenen ürün, devasa boyutları ve ağırlığıyla görenleri şaşırtıyor. Standart bir paket çikolatalı gofret 36 gram ağırlığındayken, bu özel üretim versiyon tam 3.600 gram, yani 3,6 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Bu miktar, tek bir paketin tam 100 adet geleneksel boy gofrete eşdeğer olduğunu gösteriyor.

FİYATI 1500 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Ambalajın üzerinde paylaşılan teknik bilgilere göre dev gofret, tam 16 kat gofret yaprağı ve 15 kat fındıklı krema katmanından oluşuyor. Satış noktalarındaki raflarda yerini alan dev ürünün üzerindeki fiyat etiketi ise 1.500 TL olarak görüntülendi, ancak bu fiyatın tüm marketlerde standart kalıp kalmayacağı merak ediliyor.