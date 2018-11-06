Yavuz Bahadıroğlu'ndan gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon eden Aile Bakanı'na tepki!

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Gecenin bir yarısı oyuncu Ahmet Kural'ın evine gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dayak atması ülke gündemini fuzuli yere meşgul ederken Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon etmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada tartışmaların devam ettiği duruma bir tepki de yazarımız Yavuz Bahadıroğlu gösterdi.

Nikahsız birlikteliği destekleyenleri değil de aile yapısını koruması ve güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Bahadıroğlu, "Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, "erkek arkadaş"ından dayak yiyen kadını arayarak "Geçmiş olsun" demesi tuhaf! Çünkü Aile Bakanlığı, "Nikâhsız beraberlik"lerle aile yapısını tarumar etmek isteyenlere destek için değil, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için kurulmuştur." ifadesinde bulundu.