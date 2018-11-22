Yavuz Bahadıroğlu: Hayal ettiğimiz Türkiye bu mu?

Sosyal medya hesabından Türkiye'nin son durumuyla ilgili çarpıcı bir tespitte bulunan Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, irfanın ardından kültürel zeminin de kaydığını ve 'aile kurumu'nun çöktüğünü belirtti ve Müslümanların moda, magazin, para, siyaset, ticaret gibi şeylerle uğraştığını ifade etti. Bahadıroğlu "Hayal ettiğimiz Türkiye bu mu sahi?" diye sordu.

"Hassasiyetlerimiz yok oluyor"

Twitter'da paylaşımda bulunan Yavuz Bahadıroğlu "İrfandan sonra kültürel zemin de kayıyor. Dini ve milli hassasiyetlerimiz gitgide yok oluyor! "Aile kurumu" çöküyor. Uyuşturucu yaygınlaşıyor. Bu durumda bile dindarlar "siyaset", "ticaret", "para", "kredi", "moda" ve "magazin" konuşuyor. Hayal ettiğimiz Türkiye bu mu sahi?" tespitinde bulundu.