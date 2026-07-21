Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilip sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen fenomen Fatma Soydaş'a çok sert sözlerle tepki gösterdi. Saral "Gözaltı kararı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli isabetli ve yerindedir. İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki; Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirilen sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve hesaplara erişim engeli kararı alındığını açıkladı.
SARAL: İSABETLİ VE YERİNDE BİR KARAR
Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saral şunları söyledi: "Gözaltı kararı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli isabetli ve yerindedir. İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki; Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir."
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