Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir
Türklerin Müslüman olmasıyla Araplaştırıldığı safsatasının İngilizlere ait olduğunu ifade eden Yavuz Bahadıroğlu, bu söylemle İslam'a geçen Türklere hakaret edildiğini söyledi.04 Aralık 2018 Salı 18:14
yeniakit.com.tr
'Müslüman olan Türklerin Araplaştırıldığı' iddiasında bulunan malum kesime tepkide bulunan Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, bu söylemin İngilizlere ait olduğunu belirterek bu ifade ile tüm Türkiye'ye hakaret edildiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Bahadıroğlu, " 'Araplar Türkleri etkiledi' diyenler bilsinler ki, bu bir İngiliz iddiasıdır! Kur'an'dan ve sünnetten bizi soğutmak, ayrıca da 'zayıf karakterli bir millet' olduğumuza bizi inandırmak için uydurulmuştur. Bu iddia tüm Türkiye'ye hakarettir!" ifadesinde bulundu.
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