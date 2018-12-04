0553 313 94 23

Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir

Türklerin Müslüman olmasıyla Araplaştırıldığı safsatasının İngilizlere ait olduğunu ifade eden Yavuz Bahadıroğlu, bu söylemle İslam'a geçen Türklere hakaret edildiğini söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 18:14
Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir

 yeniakit.com.tr 

'Müslüman olan Türklerin Araplaştırıldığı' iddiasında bulunan malum kesime tepkide bulunan Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, bu söylemin İngilizlere ait olduğunu belirterek bu ifade ile tüm Türkiye'ye hakaret edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Bahadıroğlu, " 'Araplar Türkleri etkiledi' diyenler bilsinler ki, bu bir İngiliz iddiasıdır! Kur'an'dan ve sünnetten bizi soğutmak, ayrıca da 'zayıf karakterli bir millet' olduğumuza bizi inandırmak için uydurulmuştur. Bu iddia tüm Türkiye'ye hakarettir!" ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:14
  1. Yavuz Bahadıroğlu
  2. 'Türklerin Araplaştırıldığı' iddiası

YORUM YAZ

  • MOHAÇMOHAÇ44 dk önce
    Bunu anladığınıza sevindim üstat.En azından İngiliz Muhipleri Cemiyetinin kurucuları , İngiliz Mandacıları , Kuvayı Milliyenin amansız düşmanları da hiç olmazsa sizin ağzınızdan duysunlar. ..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Az ye, kanserden korun
  1. Az ye, kanserden korun
  2. DÜZELTME - "Suriye Özel Temsilcisi..
  3. Bebek beslenmesinde bunlara dikkat!
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  5. Irak’ta kritik bakanlıklarda anlaşma..
  6. Kına Arap dünyasında hanımların önde..
  7. Tunus Koordinasyonu'ndan mirasta..
  8. Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi..
  9. Zayıflamak için...
  10. Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları..
  11. En iyi ütü hangisi?
  12. İzmir AK Parti ilçe belediye başkan..
  13. CHP'li belediyelerle ilgili gerçekleri..
  14. Hanımların çilesi: İltihaplı romatizma
  15. "Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına..
  16. En iyi zayıflatanların başında kiraz..
  17. Karısını öldüren sanığa 17,5 yıl hapis
  18. Müze olarak kullanılan Zübeyde Hanım..
  19. Erzurum'da terör operasyonu! Bacada..
  20. Mısır'da balıkçı teknesi kayboldu
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

Günün Karikatürü

4 Aralık 2018
Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz