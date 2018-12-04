Yavuz Bahadıroğlu: Bu iddia İngilizlere aittir ve tüm Türkiye'ye hakarettir

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'Müslüman olan Türklerin Araplaştırıldığı' iddiasında bulunan malum kesime tepkide bulunan Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, bu söylemin İngilizlere ait olduğunu belirterek bu ifade ile tüm Türkiye'ye hakaret edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Bahadıroğlu, " 'Araplar Türkleri etkiledi' diyenler bilsinler ki, bu bir İngiliz iddiasıdır! Kur'an'dan ve sünnetten bizi soğutmak, ayrıca da 'zayıf karakterli bir millet' olduğumuza bizi inandırmak için uydurulmuştur. Bu iddia tüm Türkiye'ye hakarettir!" ifadesinde bulundu.