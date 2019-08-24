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Yavru köpekler süt annelerine kavuştu

Biga Belediyesi geçici hayvan bakım evine getirilen anneleri ölmüş yavru köpeklere süt anne bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
Yavru köpekler süt annelerine kavuştu

Biga Belediyesi geçici hayvan bakım evine getirilen anneleri ölmüş yavru köpeklere süt anne bulundu.


Sosyal medya üzerinden anneleri ölen yavru köpekler bir vatandaş tarafından barınağa getirildi. Belediye personeli tarafından bakıma alınan yavru köpeklere Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan özel olarak ilgi göstermiş ve köpek yatağı, mama ile biberon desteğinde bulunmuştu.


Twitter üzerinden etkileşime geçen Başkan Erdoğan, "Sevgili arkadaşlar; ekiplerimiz yavru can dostlarımıza yönelik özel çalışma yapıyor. Hepimiz iyi biliyoruz ki yavrularımız için emzirebilecek anne köpek bulmamız veya sahiplendirme yapmamız hayatî önem taşıyor. Bu konuda siz de bize yardımcı olur musunuz?" ifadelerine yer vererek bir video paylaşmıştı. Yapılan çağrı ile sosyal medyada oluşan ve yerel basında yapılan haberlerle süt anne aranmaya başlanmıştı.


Herkesi memnun eden ilgi sonrası bu kez yavruları hayata bağlayan bir gelişme yaşandı. Bir yandan özveriyle yavrulara bakan barınak personeli titiz çalışmasıyla yavru köpeklere bakabilecek yeni doğum yapmış ve yavruları büyümüş olan anne sokak köpeği buldu. Görevliler tarafından barınağa getirilen anne köpek, daha iki haftalık kadar olan yavruları kabul ederek emzirmeye başladı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
  1. doğa

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