Saç kesimini beğenmeyen kadın, 10 akrabasıyla kuaförü bastı: Saçından tutup yerlerde sürüklediler, bayıltana kadar dövdüler

Afşin ilçesi Dedebaba Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gelen kadın müşteri E.G., çocuğunun saçını kestirmek istedi. Kesimi beğenmeyen E.G., iş yerinde personel ile bir müddet tartıştı. Ardından kuaförden çıkan E.G., daha sonra durumu eşine anlattı. Bunun üzerine E.G.'nin akrabaları iş yerine gelerek işletme sahibi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuaför salonu sahibi Duygu Mert, karşı taraftaki kadınlar tarafından yerde tekmelenip saçından tutularak kızının gözü önünde darp edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Duygu Mert, iş yerindeki malzemelere zarar verildiğini ve kendisinin 4-5 kişi tarafından darp edildiğini beyan ederek davacı ve şikayetçi oldu.

Öte yandan, kavga görüntüleri iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından konuşan kuaför salonu sahibi Duygu Mert, saldırı sırasında kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu, iş yerindeki bazı malzemelerin de zarar gördüğünü belirterek, "Kadın, iş yerine geldi. Kızının saçını kestireceğini söyledi. Benim personelim ile başladılar atışmaya. Müdahale etmek istemedim. Personelim gereğini anlattı. Sonrasında hakaret etmeye başladı. Memnun değilsen parasını verelim başka yerde kestir dedik ama personele yönelik ağır küfürler etti. Personelim hakaretlere dayanamayarak arkasından eşarbını tuttu. Müşterilerle birlikte kadını gönderdik, personelin de işine son verdim" dedi.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Müşterinin olayı ailesine söylediği ve iş yerine gelerek saldırıda bulunduklarını anlatan iş yeri sahibi Mert, "Kadın içeride darp edildiğini, hamile halinde saçından sürüklendiğini eşine söylüyor. Eşi bunu duyunca kardeşini yanına alarak üzerlerinde bıçakla salona saldırdılar. 'Benim eşime nasıl bu şekilde davranırsın' dediler. Kamera kayıtlarını izlettim. Eşinin yalan söylediğini öğrenince gittiler. Kadın bunu müşteri hazmedemeyip bu kez de akrabalarına ‘Beni darp ettiler saçımdan sürüklediler, karnımı yumrukladılar’ diyerek kadınları doldurmuş. Dükkana 10 kadar kadın sorgusuz girdiler, 'hadi bakalım bizim de saçımız yolun bakalım nasıl yolunuyormuş' diyerek üzerime sehpa fırlattılar. Çalışanı işten çıkarttık dedik. Ama her biri saçlarımı tutuşarak çekmeye başladılar. Bir kısım grup arka tarafa geçip dükkanı kırmaya başladı, bir kısım grup ise sadece dükkanı dağıtıyordu. Hepsi çocuğumun gözü önünde oldu. Kulağıma darbe aldığım için bayılmışım ve hastaneye kaldırılmıştım. Akşam 12'ye kadar hastanede tedavim sürdü. Darp raporu alıp şikayetçi olduk" diye konuştu.