Yavru balıklar için her gün çay kenarına gidiyor!

Ahmet Erdemci, emekliliğini Botan Çayı'ndaki balıkları besleyerek geçiriyor. Kendi imkanlarıyla fırınlardan ekmek ve atık hamurları alarak çaya bıraktığını anlatan Erdemci, "Her gün geldiğim yer belli ve buraya geldiğim zaman ufak bir kırıntı ekmeği attığımda balıklar hemen akın ediyor. Buraya gelen balıkları saymak mümkün değil. Ancak 3 binden fazla balığın buraya gelerek attığım yemleri almak için büyük çaba harcadığına tanık oluyorum. Bu beni mutlu ediyor ve emekliliğimi Botan balıklarına bakarak geçiriyorum" diye konuştu.

Botan Çayı kenarında Balıklı Göl'ü anımsatan bir manzara oluştuğunu belirten Erdemci, "Ben burada balıkları beslerken kimileri ise balıkları avlıyor. Balıkların avlanmasına karşı değilim ancak yasa dışı avlanmalara karşıyım. Elektrikle yapılan avlanmalarda çok sayıda balık telef oluyor. Bunların yanında yavru balıklar da yok oluyor. Ben bunun olmamasını istiyorum ve buraya gelerek yavru balıkları besliyorum" dedi.