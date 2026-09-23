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Gündem Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak
Gündem

Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Yeniakit Publisher
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Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Manisa’da yaşanan elim okul saldırısı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir” dedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, okul güvenliği konusunda hassasiyet talimatı verdi.

Hadisenin titizlikle aydınlatılacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, emniyet birimlerine ve yetkililere seslenerek okul güvenliği tedbirlerinin en üst seviyede tutulması gerektiğinin altını çizdi.

İşte Çiftçi’nin açıklamaları şöyle:

“(Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin) Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.”

“Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.”

"Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir."

Ayrıntılar geliyor.

 

 

 

 

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