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Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle 10 eve daha sıçradı.

#1
Foto - Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Deresökü köyünde yangın çıktı. Ahşap bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, köydeki 10 eve daha sıçradı.

#2
Foto - Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

Bölgeye Kastamonu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.

#4
Foto - Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

VALİ DALLI: 11 EVİMİZ YANMIŞ DURUMDA Kastamonu Valisi Meftun Dallı, köyde incelemede bulundu. Vali Dallı, yangına ilişkin, "İnebolu ilçe merkezimize 35 kilometre mesafedeki Deresökü köyümüzde bugün saat 05.00 sularında bir evden, sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. 05.15'te gelen ihbardan sonra bölgedeki itfaiye ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüze ait su tankerleri ve arazözler, daha sonra da en hızlı şekilde AFAD İl Müdürlüğümüz bölgeye intikal ettiler. Şu an itibariyle 11 evimiz yanmış durumda. Tabii evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle maalesef evlerimiz yandı" dedi.

#5
Foto - Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

'VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİ YAPILACAK' Köyün 20 haneden oluştuğunu ifade eden Meftun Dallı, "Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da hayvan telefatımız olmadı. Ona çok seviniyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Kızılay’ımız burada, sıcak yemek ikramı yapıyor. Barınma için ilçe merkezinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçları ne ise onlar da kaymakamlık tarafından hızlı şekilde giderilecek. Köyde sürekli kalan 3 hanemiz var ve 7 de hayvanları var. Onların da hayvanları ile beraber kışı burada geçirebilmeleri için öncelikle köydeki boş evlerden istifade şeklinde olmak üzere gereken neyse yapacağız. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz hasarla ilgili tespitlerini yapacak. Ayrıca olay, AFAD tarafından afet kapsamında değerlendirilecek ve yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içinde hak sahibi olan vatandaşlarımızın evleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

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AKPnin bir beceriksizliği daha. Bozulan IETT otobüsünün hesabını Ekrem’den sorarsan yangının hesabı da Erdoğandan sorman gerekir.
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