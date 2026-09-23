Yangın kontrolden çıktı: Alevler 10 eve sıçradı!

'VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİ YAPILACAK' Köyün 20 haneden oluştuğunu ifade eden Meftun Dallı, "Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da hayvan telefatımız olmadı. Ona çok seviniyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Kızılay’ımız burada, sıcak yemek ikramı yapıyor. Barınma için ilçe merkezinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçları ne ise onlar da kaymakamlık tarafından hızlı şekilde giderilecek. Köyde sürekli kalan 3 hanemiz var ve 7 de hayvanları var. Onların da hayvanları ile beraber kışı burada geçirebilmeleri için öncelikle köydeki boş evlerden istifade şeklinde olmak üzere gereken neyse yapacağız. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz hasarla ilgili tespitlerini yapacak. Ayrıca olay, AFAD tarafından afet kapsamında değerlendirilecek ve yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içinde hak sahibi olan vatandaşlarımızın evleri yapılacak" ifadelerini kullandı.