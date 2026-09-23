Nedim Şener paylaştı! Ruhi Çenet olayının perde arkasında dikkat çeken detaylar

Milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudileri konu alan videosuyla ilgili tartışmalar sürerken, gazeteci Nedim Şener’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şener, sosyal medya hesabından Revaha Kaman tarafından hazırlanan Ruhi Çenet videosunu paylaştı.

Yaklaşık 3 dakikalık videoda, Çenet’in son dönemde büyük yankı uyandıran Hasidik Yahudiler içeriği mercek altına alınırken, geçmişe uzanan birtakım bağlantılar peş peşe sıralanıyor.

Ruhi Çenet'in geçmişteki İsrail ziyareti gündeme getirildi

Videoda ilk olarak Ruhi Çenet'in geçmiş yıllardaki İsrail ziyareti üzerinde duruluyor.

Çenet'in İsrail'e giden içerik üreticileri arasında bulunduğuna ilişkin eski haber ve görüntüler ekrana taşınırken, söz konusu ziyaretin İsrail'in uluslararası kamuoyundaki imajına yönelik yürütülen influencer faaliyetleriyle bağlantısı sorgulanıyor.

Videoda bu noktada İsrail yanlısı kuruluşların sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalar da mercek altına alınıyor.

StandWithUs detayı

Videoda öne çıkarılan yapılardan biri de StandWithUs.

İsrail yanlısı faaliyetleriyle bilinen kuruluşun farklı ülkelerden içerik üreticilerine yönelik programları ekrana getirilirken, sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşabilen isimlerin İsrail'e götürülmesi üzerinde duruluyor.

Ardından Ruhi Çenet'in geçmişteki görüntüleriyle son Hasidik Yahudiler videosu aynı kronoloji içerisinde izleyiciye sunuluyor.

Hasidikler ve Siyonizm ayrıntısı

Videonun dikkat çektiği bir başka nokta ise Hasidik Yahudiler ile Siyonizm arasındaki ayrım.

Hasidik ve Haredi toplulukların İsrail devleti ve Siyonizm karşısındaki tutumlarına ilişkin görüntü ve bilgiler aktarılırken, özellikle İsrail'deki askerlik meselesi üzerinden yaşanan gerilimlere dikkat çekiliyor.

Bu bölümün ardından konu doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine getiriliyor.

Netanyahu ile Harediler arasındaki kriz hatırlatıldı

Videoda Netanyahu yönetimi ile ultra-Ortodoks Yahudiler arasında yaşanan zorunlu askerlik tartışmasına geniş yer ayrılıyor.

İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulması meselesinin Netanyahu hükümetini siyasi açıdan zorlayan başlıklardan biri olduğu anlatılırken, Hasidik ve ultra-Ortodoks kesimlerin dünya kamuoyunda tartışılmasının İsrail iç siyasetindeki karşılığı sorgulanıyor.

Tam bu noktada Ruhi Çenet'in milyonlarca kişiye ulaşan Hasidik Yahudiler videosu yeniden ekrana getiriliyor.

Videoda dikkat çeken soru

Revaha Kaman'ın hazırladığı videonun temelinde, Ruhi Çenet'in geçmişteki İsrail ziyareti ile bugün dünya çapında ses getiren Hasidik Yahudiler içeriğinin aynı kronoloji içerisinde değerlendirilmesi bulunuyor.

İsrail yanlısı kuruluşların influencer faaliyetleri, Çenet'in geçmişteki İsrail ziyareti, Hasidik Yahudiler, Haredilerin askerlik meselesi ve Netanyahu yönetiminin yaşadığı siyasi gerilim peş peşe ekrana taşınıyor.

Nedim Şener o videoyu takipçileriyle paylaştı

Videonun yeniden gündeme gelmesini sağlayan gelişme ise gazeteci Nedim Şener'in paylaşımı oldu.

Şener'in sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı çalışma, Ruhi Çenet'in son videosuyla ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Videoda ortaya konulan kronoloji ve yapılan değerlendirmeler sosyal medyada tartışılırken, Ruhi Çenet'in geçmişteki İsrail ziyareti de yıllar sonra yeniden gündeme taşındı.