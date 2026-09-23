Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Hızlı kilo kaybının yağ dokusunda olduğu kadar kas dokusu kaybına da neden olduğuna dikkat çekerek, “Hızlı kilo verdiren her durum yağ dokusu yanında kas dokusu kaybına da yol açar. Aslında en sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz ile dahi bir miktar kas dokusu kaybı olur ve normaldir. Ancak hızlı kilo verildiğinde kas kaybı artmaktadır. Bu nedenle aç kalarak değil, sürdürülebilir sağlıklı diyetlerle, sağlıklı bir hızda kilo vermek çok önemlidir. Ayrıca egzersiz, kas dokusunun korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır" dedi.