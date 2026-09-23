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Sağlık
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Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

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Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Diyabet tedavisi sırasında uygulanan GPL-1 ilaçları zayıflamaya yardımcı olurken, uzmanlar normal yemek alışkanlıklarının unutulmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

#1
Foto - Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Uzman Dr. Sezgin Meriçler, “Zayıflama iğnesi olarak adı geçen bu ilaçlar, iştah kesmek dışında olumlu metabolik etkileri sayesinde tedavide çığır açan bir noktadalar. Ancak yalnız zayıflama amacıyla kullanıldığında kesinlikle bilinmesi gereken şudur; Hangi yöntemle kilo verirseniz verin, o yöntemi bıraktığınızda eski beslenme alışkanlıklarınıza geri dönerseniz kilolar tekrar geri gelir. Bu nedenle kilo vermek amacıyla bu ilaçları kullanıyor iken bir yandan da sürdürülebilir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yerleştirmek gerekir” dedi.

#2
Foto - Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME ALIŞKANLIĞI ŞART

#3
Foto - Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Hızlı kilo vermek amacıyla başvurulan zayıflama iğnelerini kullanırken yanlış beslenme alışkanlıklarına devam edenler için uyarıda bulunarak, “Bu ilaçları, iştahı tamamen kesecek şekilde yüksek dozda kullananlarda beslenme alışkanlıkları ne yazık ki değişmemektedir. Bu nedenle ilacı iştah kontrolünü sağlayacak en düşük dozda kullanarak sürdürülebilir bir beslenme ile diyeti uygulamak, ilaçları bıraktıktan sonra da bu beslenme tarzına devam etmek kilo almayı engeller. Ancak bu cümleden yüksek dozlara çıkılmaması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Kilo fazlası çok olanlarda düşük dozlar bir süre sonra etkisiz kaldığı için yine doktor kontrolünde yüksek dozlara çıkılması gerekse de, en önemli nokta sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları edinmektir.” dedi.

#4
Foto - Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

İlaç kullanımını bıraktıktan sonra beslenmesine dikkat eden bireylerde de iştah kontörlünde bozulmalar olabileceğine değinen Dr. Özlem Sezgin Meriçler, “Sonbaharla birlikte günlerin kısalması, güneşli havaların yerini kapalı ve yağışlı günlere bırakması, dışarıda fiziksel aktivitenin azalması, tatil, doğum günü, iş yoğunluğu ve depresif duygular gibi farklı durumlar karbonhidrat düşkünlüğünü tetikleyerek kilo almaya yol açabilir. Böyle durumlarda alınan kilo miktarı artmadan iştah kontrolünü sağlamak ve beslenme düzenini tekrar sağlıklı hale getirmek adına tekrar bu ilaçlar kürler halinde kullanılabilir. Bu aşamada kişiyi takip eden doktorunun önerileri önemlidir” dedi.

#5
Foto - Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Hızlı kilo kaybının yağ dokusunda olduğu kadar kas dokusu kaybına da neden olduğuna dikkat çekerek, “Hızlı kilo verdiren her durum yağ dokusu yanında kas dokusu kaybına da yol açar. Aslında en sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz ile dahi bir miktar kas dokusu kaybı olur ve normaldir. Ancak hızlı kilo verildiğinde kas kaybı artmaktadır. Bu nedenle aç kalarak değil, sürdürülebilir sağlıklı diyetlerle, sağlıklı bir hızda kilo vermek çok önemlidir. Ayrıca egzersiz, kas dokusunun korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

#6
Foto - Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Uzman Doktor Özlem Sezgin Meriçler, hızlı kilo verdiren tüm yöntemlerin safra kesesinde taş oluşumunu tetiklediğini belirterek, “Örneğin, mide ameliyatlarından sonra safra taşı gelişme oranı çok yüksektir. Bu ilaçları kullanırken karaciğer ve safra yollarının hem ilaç başlanmadan hem de kilo verme aşamasında takibi çok önemlidir” ifade etti.

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