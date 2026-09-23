Sermaye piyasalarında kritik mesaj! Yılmaz: Spesifik sorunları aşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal bir sorun bulunmadığını belirterek, spesifik sorunların aşılmasıyla piyasaların çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz, ekonomiye ve dış ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Dış ticarette rekabetçiliği artırarak ve bölgesel merkez konumunu koruyarak Orta Vadeli Program (OVP) sonunda 2029 yılında mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, geride kalan 273,2 milyar dolarlık mal ihracatının 2026 Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 280 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Hizmet ihracatının 125 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Yılmaz, döviz kazandırıcı hizmet ihracatını önemsediklerini kaydetti. Ticaret ortaklarında bu yıl yüzde 1,6 büyüme beklediklerini, zorlu bir yıldan geçildiğini ancak ekonominin dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurgulayan Yılmaz, gelecek sene için daha olumlu bir perspektif olacağını belirtti.

Depreme rağmen bütçe açığının yüzde 3 ile yönetilebilir seviyede olduğunu, cari açığın ise enerji fiyatları nedeniyle biraz yükselmesine karşın yine yüzde 3'ün altında yönetilebilir seviyede bulunduğunu aktaran Yılmaz, kapasite artırmak amacıyla 250 milyar liralık yeni bir paketin devreye alındığını açıkladı.

“SERMAYE PİYASALARINDA YAPISAL SORUN YOK”

Sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığını, spesifik sorunlar aşıldığında piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini ifade eden Yılmaz; yatırım süreçlerinin kolaylaştırılacağını, yatırımcılar için hukuki öngörülebilirliğin artırılacağını, reeskont kredilerinin genişletileceğini, demiryolu ağlarının güçlendirileceğini ve ithalat bağımlılığını azaltıcı ile ithalatın haksız rekabete yol açmasını önleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.