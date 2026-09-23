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Gündem “Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!
Gündem

“Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!

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Yunan gazeteci ve Star TV Haber Müdürü Elias Papanikolau’nun, 51. Komando Tugayı’nın Söke’ye gönderilmesi hakkındaki, “Bize yaklaşmayın nefesiniz kokuyor. Yunanistan Pitbull’dur. Seni kaparsa, çenesini kitlediğinde bir daha açmaz” şeklindeki ipe sapa gelmez açıklamaları tepki çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “İt soyu olduklarını itiraf ediyor”, “Korkudan kolpa yapıyor”, “Dedelerin anlatsın sana Türkleri” öne çıktı.

Yunan gazeteci bozuntusu meczup Papanikolau konuşmasında; “Anadolu çorak, delik deşik dağlardan ibaret, araziniz bu. Oraya gidin ve bekleyin. Dolayısıyla orada silolarınızı rahatça kurabilir, füzelerinizi kovukların içine saklayabilir ve bekleyebilirsiniz. İranlılar bu konuda çok deneyimli. Asya’nın derinliklerinin en dibine gittiler silolarını kurdular. Amerikalıların ve İsraillilerin onları yok etmesi imkansız. Sizin de aynı şeyi yapmanız lazım. Orada en azından bir şansınız olur. Yunanistan ile aradaki mesafeyi ne kadar kapatırsanız, o kadar zararlı çıkarsınız. Yunanistan her zaman delip geçme gücü olmuştur. Silahları bile hep delici olmuştur. Yunanlar darbe vuran taraf, alan değil” gibi şeyler söyledi.

TÜRKİYE’DEKİ AVCI SAYISI BİLE YUNAN ORDUSUNUN 2 KATI!

Küstah Yunanlının açıklamalarının altına ise Türk sosyal medya kullanıcıları, Yunan askerlerinin dünyaya rezil olduğu tatbikatların görüntülerini koyarak cevap verdi. Bazı kullanıcılar Türkiye’deki 300 bini aşan sayıdaki avcılarla Yunanistan’ın 142 bin kişilik ordusunu kıyaslayan paylaşımlar yaparken, bir kullanıcı ise “Şu anda Kadıköy Meydanı’nda 200 bin kişiden fazla vardır” yazdı. “Bu konuşmalar korkudan dolayı. Kolpacılık yapıyorlar, güçlü görünme paranoyası. Bizim diyeceğimiz lafları bize satıyor” ve Yunan ordusunun İzmir’de denize doğru kaçarken görüldüğü Büyük Taarruz görüntülerini hatırlatan bir kullanıcının “Bence bu durumu dedeleri ile bir daha konuşmalı” şeklindeki yorumlar da oldukça ilgi gördü.

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