Neleri kapsıyor? Zelenskiy’den Trump’a ‘kış paketi’ talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile BMGK marjında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından The Wall Street Journal'a özel açıklamalarda bulundu.

WSJ'nin özel haberine göre Zelenskiy, Trump'tan "kış paketi" olarak nitelendirdiği yeni askeri ekipman desteğini istedi. Ukrayna lideri, talebinin Patriot hava savunma sistemleri ve diğer askeri teknolojileri kapsadığını belirtti.

Zelenskiy ayrıca Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurması için bir ateşkes anlaşması üzerinde çalışmasını beklediğini söyledi.

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A "KIŞ PAKETİ" TALEBİ

WSJ'nin aktardığına göre Zelenskiy, Trump ile New York'taki görüşmesinde kış öncesinde Ukrayna'ya yeni silahlar gönderilmesini talep etti.

Ukrayna liderinin talebinde Patriot füzesavar sistemleri başta olmak üzere çeşitli askeri teknolojilerin bulunduğu belirtildi.

Zelenskiy, Trump'ın enerji konusunu öncelikli gördüğünün farkında olduğunu belirterek, ABD Başkanı'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda müzakere yürütmeye çalışacağını düşündüğünü söyledi.

"Sanırım enerji konusunda bir ateşkes müzakere etmeye çalışacak" diyen Zelenskiy'nin açıklamaları, WSJ'nin haberinde görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri olarak aktarıldı.

"PUTİN BASKI OLMADAN GERİ ADIM ATMAZ"

Zelenskiy, Trump'ın olası bir enerji ateşkesi girişimine ilişkin beklentisini dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'dan daha fazla baskı gelmeden saldırıları azaltmasının pek olası olmadığını savundu.

Ukrayna lideri, Putin'in yeni bir baskıyla karşı karşıya kalması gerektiğini belirterek, bunun yaptırımların artırılmasını da içerebileceğini söyledi.

WSJ'ye göre Zelenskiy, Rus liderin seçimleri geride bırakmasının ardından savaş politikasını değiştirmesi konusunda daha az baskı hissettiğini düşünüyor.

TRUMP'IN ZELENSKİY'E ENERJİ BASKISI

WSJ'nin özel haberinde, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları da görüşmenin önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Habere göre yakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından Trump, Zelenskiy'e Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için baskı yaptı.

Zelenskiy ise Ukrayna'nın enerji altyapısının Rus saldırılarının hedefi olduğunu belirterek, kendi ülkesinin saldırılara karşılık verme hakkını savundu.

Ukrayna lideri, Trump ile New York'taki görüşmede enerji fiyatlarının doğrudan konuşulmadığını, ancak ABD yönetiminin kendisine bu konuda baskı uyguladığının bilindiğini söyledi.

"HAYATIMIZ ENERJİ FİYATINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Zelenskiy, WSJ'ye yaptığı açıklamada Rusya'nın yalnızca güç kullanıldığında karşılık verdiğini öne sürdü.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, "Hayatımız enerji fiyatından daha önemli" dedi.

Zelenskiy, enerji maliyetlerindeki yükselişin önemli bölümünü ise Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelere bağladı.

UKRAYNA: RUSYA'NIN RAFİNAJ KAPASİTESİNİN YÜZDE 45'İ YOK EDİLDİ

WSJ'nin haberinde, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji sektörüne yönelik saldırılarının küresel enerji piyasalarındaki etkisine de yer verildi.

Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yüzde 45'ini yok ettiğini söyledi.

Habere göre Rusya, Ukrayna'nın saldırıları öncesinde dünyanın önemli dizel üreticilerinden biriydi ve 2025'te küresel dizel ihracatının yüzde 11'ini gerçekleştiriyordu.

Moskova'nın daha sonra iç piyasadaki yakıt ihtiyacını korumak amacıyla dizel ihracatının büyük bölümünü yasakladığı belirtildi.

ENERJİ ATEŞKESİ İÇİN YENİ FORMÜL MÜ?

Zelenskiy'nin açıklamaları, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması için yeni bir müzakere zemini oluşturabileceği beklentisini ortaya koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da BM Genel Kurulu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın petrol altyapısına yönelik saldırılara ara vermesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

WSJ'nin haberinde, yüksek enerji fiyatlarının ve özellikle dizel maliyetlerindeki artışın BM Genel Kurulu'nun bu haftaki gündeminde öne çıkan konular arasında bulunduğu belirtildi.

ZELENSKİY'DEN PUTİN'E NATO UYARISI

Zelenskiy, Rusya'nın savaş alanında çok az ilerleme kaydettiğini ve bunun büyük personel kayıplarına mal olduğunu savundu.

Ukrayna lideri, "Savaş alanındaki durum Putin açısından başarılı değil, kazanmıyor" dedi.

Ancak Zelenskiy, Rus liderin bir zafer görüntüsüne ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle NATO üyesi bir ülkeye saldırarak ittifakın güçsüz olduğu mesajını vermeye çalışabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

Zelenskiy, böyle bir ihtimali ve hibrit savaş yöntemlerini "kanlı pazarlama" olarak nitelendirdi.

"BİRİMİZ HAZIR DEĞİL"

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın sona erdirilmesi için yapılacak görüşmelerin kolay olmayacağını söyledi.

Zelenskiy, "Birimiz hazır değil" ifadesini kullanarak Rusya'yı kastettiğini belirtti.

Ukrayna lideri ayrıca Çin'in Rusya'ya bazı teknolojiler sağladığını ileri sürdü. Zelenskiy, Pekin'in Starlink benzeri iletişim teknolojileri konusunda Rusya ile bilgi paylaşmış olabileceğini öne sürdü.

Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'daki savaşı kendi teknolojik kapasitesini test etmek için kullanıyor olabileceğini iddia etti.

ZELENSKİY'DEN ÇİN, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde WSJ'ye yaptığı açıklamalarda Hindistan, Türkiye ve özellikle Çin'i Moskova'yı desteklemekle suçladı.

Ukrayna lideri, savaşın ülkeler arasındaki teknolojik ve stratejik bağlantıları daha görünür hale getirdiğini savundu.

"Bu savaşta hiçbir mesafe yok" diyen Zelenskiy, teknolojinin müttefikler arasında paylaşılması gerektiğini söyledi.

CIA DİREKTÖRÜ RATCLIFFE İLE GÖRÜŞMESİNİ DOĞRULADI

Zelenskiy, WSJ röportajında kısa süre önce CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğünü de doğruladı.

Ukrayna lideri, görüşmeye ilişkin ayrıntı vermeyerek, "Bir görüşme yaptığımızı paylaşmayacağız" dedi.

Zelenskiy, Ratcliffe için ise "Ama iyi görünüyor" ifadesini kullandı.

"ÇOK FAZLA HATA YAPTIM"

WSJ'nin haberinin sonunda Zelenskiy, savaş dönemindeki görevlerinin kendisi üzerindeki etkisine de değindi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden yaklaşık beş yıl geçtiğine dikkat çeken Zelenskiy, günde yüzlerce anlaşmayla ilgilenmek zorunda olduğunu söyledi.

"Rahat değil. Çok hassas" diyen Zelenskiy, savaş dönemindeki görev sürecinde "çok fazla hata yaptığını" da ifade etti.

The Wall Street Journal'ın özel haberinde aktarılan açıklamalar, Zelenskiy'nin Trump ile görüşmesinde kış öncesi askeri destek talebini ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması için diplomatik girişim beklentisini aynı anda gündeme getirdiğini ortaya koydu.