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Dünya Trump Venezuela'ya atadığı kuklasıyla ilk kez görüşecek
Dünya

Trump Venezuela'ya atadığı kuklasıyla ilk kez görüşecek

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Trump Venezuela'ya atadığı kuklasıyla ilk kez görüşecek

Küresel haydut Donald Trump ile Venezuela’ya atadığı Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk kez bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik ile güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Küresel haydut Donald Trump ile Venezuela’ya atadığı Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk kez bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik ile güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Trump ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik, güvenlik gibi stratejik alanlarda işbirliği gündeminin ilerletilmesi konusunda görüştüklerini belirten Rodriguez, ülkesindeki depremlerin ardından ABD yönetiminin verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

Rodriguez ayrıca Washington'a, Venezuela'nın "çok taraflı platformlara yeniden dahil olma sürecine" verdiği destekten dolayı minnettarlığını ifade ederek, Caracas ile Washington arasındaki ilişkilerin diyalog yoluyla ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.

İkili arasındaki görüşme, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından Trump ile Rodriguez arasındaki ilk doğrudan temas oldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles ve Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller da katıldı.

Washington ile Caracas arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın önemli adımlarından biri de ağustosta açıklanan enerji anlaşması olmuştu.

Anlaşma kapsamında, ABD'ye Venezuela'daki 17 petrol sahası için yaklaşık 65 milyar varillik kanıtlanmış rezervi kapsayan 100 yıllık imtiyazlar öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Yorumlar

rahmi

bu kadın hayatımda gördüğüm en kişiliksiz insanlardan biri bence. resmen kukla.

Halbuki

Türkiyeye aradıklarında yatağa bile gidiyorken Venezuelays soğuk davranması kabul edilemez
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