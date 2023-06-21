Yavaş’ın EYT mağdurlarından dâvâ bombardımanı

ÇINAR DEMİR ANKARA

Seçim öncesi “EYT için çözümüm var” sloganıyla EYT sorununu kendisinin çözeceğini iddia eden Yavaş, EYT ile emeklilik hakkı kazanan personelin 3 aydır kıdem tazminatlarını ödemiyor. EYT’den emekli olan 500 işçi EYT maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alırken Yavaş, hâlâ personelin kıdem tazminatını vermedi. Yavaş’ın haksız ve hukuksuz tasarrufuyla aylardır haklarını alamayan personel CİMER şikayetlerinin ardından mahkeme yoluna başvurmaya başladı.

“Çocuklarımızın rızkını yedirmeyeceğiz”

Liyakatli, iş bilen kadroları saf dışı bırakarak Ankaralı vatandaşlara 4 yıldır çile çektirmekten başka bir şey yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın personele uyguladığı zulüm, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından belgeleriyle gündeme getirilirken, mağdurlardan Serdar Barış Güloğlu, “Yavaş göreve gelir gelmez kendisinden önce işe alınan bizlere her türlü mobbing ve baskıyı uyguladı. Haklarımız gasp edildi. Asgari ücret zammı alamadık, sözleşmeden doğan haklarımızı alamadık. Geçmişe dönük haklarımızı alamadık. Şimdi de kıdem tazminatlarımızı alamıyoruz. Elini bir türlü cebimizden çıkarmadı. Yasa ortada. ‘Emekli olduğu ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli’ diyor. CİMER’e şikâyetimizi yaptık. Şimdi de mahkemeye başvuru yapıyoruz. Çocuklarımın rızkını yedirmeyeceğim” dedi.

“Bundan sonra hesabı adalet versinler”

Ramazan Bayramında da ikramiyelerin ödenmediğini anlatan Mikail Demirbaş ise, “Devletimiz her türlü zorluğa rağmen, ekonomik sıkıntılara rağmen bize emeklilik hakkı tanıdı. Üstüne emekli maaşımızı verdi, bayram ikramiyelerimizi bile yatırdı. Ama Yavaş ve ekibi sayesinde hakkımızı alamadık. Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık, bize gelince yok. EYT’den emekli olan CHP’lilere bile aynı ay içerisinde en yüksek primden kıdem tazminatları yatırıldı. Biz aradan geçen 3 aylık süreye rağmen hakkımız için mücadele ediyoruz. CİMER’e şikâyetimi yaptım. Şimdi de mahkemeye vereceğim. Bundan sonra hesabı adalete versinler” ifadelerini kullandı.

Sedat Anıl ise şunları söyledi: “Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Şimdi Cumhurbaşkanımız sayesinde emekli olduk. Maaşlarımızı aldık ama kıdem tazminatımızı alamadık. Aradan aylar geçti. Başvurmadığımız yer kalmadı. Melih Gökçek döneminde hiç böyle şeyler görmedik. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı.”

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“Emekliliği zehir ettiler”

Celal Atagür de “4 yıldır personele ‘siz benim ailemsiniz’ diyor. Ama biz aile sıcaklığı göremedik. Aylardır hakkımızı alamıyoruz. Aileyiz diyor bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Yağmur yağıyor iş bilen adam olmadığı için insanlar perişan oluyor. Banka promosyonlarımıza kadar göz diktiler. Aylardır emekliyim, emekliliğimin tadını çıkaramadım. Çalışırken gördüğüm mobbing, baskı yetmedi emekliliğimi de zehir ettiler. Biz kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Artık mahkemeye başvuru yapacağım” dedi.