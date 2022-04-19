Yavaş’ın belediyesi yandaş arpalığı gibi

Aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan ve 25 yıllık Melih Gökçek dönemindeki toplam borç miktarını katlayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin kaynaklarını yandaşlarının üzerine saçıyor. Yavaş’ın yakın dostu ve ABB iştiraki ANFA Güvenlik Kurullar Başkanı Coşkun Ünal’ın eşi Nilüfer Ünal, ortağı olduğu paravan kooperatifle belediyeye fahiş fiyattan ürünler satıp cebini doldururken, çiftin kızı Elif Beyza Ünal’ın ise yerel seçimlerin ardından belediye iştiraki Altınpark İşletmeleri şirketine Peyzaj ve Fuar Müdür Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Kooperatifler yandaşa

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile İYİ Parti’nin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mansur Yavaş’ın, ele geçirdiği ABB’yi yandaş arpalığına çevirdiği ortaya çıktı. Her fırsatta “kooperatifler vasıtasıyla üreticimiz ve köylümüz desteklenecek” diyen Yavaş’ın söylemlerinin ardından harekete geçen yakın dostlarının ve mesai arkadaşlarının, kurdukları tabela tarımsal kalkınma kooperatifleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine fahiş fiyatlarla ürünler satarak belediyeyi zarara uğrattıkları öğrenildi.

Ünal ailesinin çiftliği

2019’daki yerel seçimlerde İyi Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi kaybeden Coşkun Ünal’ın, aile boyu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden nemalandığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın yakın dostu olan ve siyasi ahlâkla bağdaşmayan kadrolaşma sonucu ABB iştiraki ANFA Güvenlik Kurullar Başkanlığı görevine atanan İP’li Ünal’ın eşi ve kızıyla birlikte kapağı belediyeye attığı öğrenildi. Yavaş’ın “kooperatifler vasıtasıyla üreticimiz ve köylümüz desteklenecek” söylemlerinin ardından harekete geçen ve tabela bir tarımsal kalkınma kooperatifi kuran İp’li Ünal’ın eşi Nilüfer Ünal’ın ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperati’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA’ya tam 276 çeşit gıda maddesini yüksek fiyattan sattığı öğrenildi. Hiçbir rekabet ortamı oluşturulmadan sattıkları ürünlerle cebini dolduran Ünal ailesinin kızı Elif Beyza Ünal’ın ise, yerel seçimlerin ardından belediye iştiraki Altınpark İşletmeleri şirketine Peyzaj ve Fuar Müdür Yardımcısı olarak atandığı belirlendi. Skandal kadrolaşma, Mansur Yavaş yönetiminde ABB’nin nasıl nepotizm bataklığına saplandığını ve akraba çiftliğine dönen belediyenin nasıl yağmalandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ticaret değil, menfaat

Skandalı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme getiren AK Parti Bala Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karaca, “Sayın Başkanın çok yakın dostları, belediyede beraber çalıştıkları arkadaşlarının eşleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri kuruyor. Şu anda elimde imza sirküleri ile, ticaret sicil gazeteleriyle, kuruluş tarihleriyle delilli ispatlı. Bahse konu kooperatiflerin hiçbir üretimi yok. Sadece ticaret aracı olarak kullanılıyor. Yani rekabet unsurunu ortadan kaldırıyor. Buna Belpa şirketi üzerinden sürekli satış yapan Kızılcahamam Yabanobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’i örnek olarak verebiliriz. Bu kooperatif Belpa’ya 276 çeşit gıda maddesi hiçbir rekabet ortamı oluşturulmadan satıyor. Yani bu kooperatif, tarımsal destek amaçlı değil ticari ve aile içi menfaat elde edilen bir yapı oluşturulmak için kurulmuştur. Kooperatifin imza yetkileri, Anfa Güvenlik Müdürler Kurulu Başkanı olan Coşkun Ünal’ın eşi Nilüfer Hanım ve tüm Kızılcahamamlıların bildiği Ünal’ın ortağı Nuh Fidan’dır” ifadelerini kullandı.

Karaca'dan zor sorular

CHP’li Yavaş’a “Bu paravan kooperatiflerle mi Ankara halkına yardımcı olacaksınız?” şeklinde soru soran İbrahim Karaca, şunları kaydetti: “Bala, Haymana, Çubuk, Nallıhan, Güdül, Kızılcahamam ve Ankara’nın diğer ilçelerinde gerçek anlamdaki tarımsal kooperatifleri desteklemek varken arkadaşınızın aile kooperatifini tercih sebebiniz nedir? Belediyeyi paravan, çakma kooperatiflerle maddi hasara uğratmıyor musunuz? Hani ‘belediyeyi eşe dosta peşkeş çektirmeyeceğiz’ diyorsunuz ya, bu arkadaş şu anda ANFA Güvenlik Kurullar Başkanı ve aynı zamanda aile kooperatifin planlayıcısı ve ne tesadüf ki sizin yakın arkadaşınız. Bu arkadaşınızın kızı ise yersel seçimlerden sonra belediye iştiraki Altınpark İşletmeleri şirketine Peyzaj ve Fuar Müdür Yardımcısı olarak işe başlamış.”