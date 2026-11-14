Tip 2 diyabet: Bu hastalık, fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Belirtisine dikkat... Uzmanından kritik uyarı

"Diyabeti genç yaşlarda görmeye başladık" Hastalığın artık çok daha genç yaşlarda görülmeye başlandığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özen, "Kilo artışı ile birlikte biz metabolik sendromun komponenti olan hipertansiyonu da diyabeti de çok daha genç yaşlarda görmeye başladık. O yüzden sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oturtulması, sporun mutlaka gündelik hayatın içinde bir rutinimiz olarak çocukluk çağından itibaren bulunması önemli. Genç yaşta da olsa fazla kilolu olup ailede diyabet öyküsü bulunan ve diyabete bağlı semptomları taşıyan kişilerin de bir sağlık kuruluşuna başvurup taranmasını öneriyorum. Kan şekeri bozukluğu bir buzdağı gibi. Biz kan şekeri ile ilgili mekanizmalar bozulmaya başladığında hemen bunu hissetmeyebiliyoruz. Kişiler uzunca bir süre hafif bozuk kan şekeri ile semptomsuz olarak yaşayabiliyorlar. Hatta tetkiklerde de kan şekeri sınırda denilip yaşam tarzı değişikliğinin çok belki üstünde durulmadan geçilebiliyor veya kişi bunu anlayamayabiliyor. Artık insülin direnci çok yüksek düzeye geldiğinde, vücut bunu kompanse edemez hâle geldiğinde de diyabetin semptomları ortaya çıkıyor. Ama diyabetin semptomları ortaya çıkmadan önce de gösterilmiş ki diyabete bağlı komplikasyonlar başlıyor. Yani ne yazık ki prediyabet dönemi dediğimiz, aslında semptomların ortaya çıkmadığı dönemde de damar ile ilgili komplikasyonlar başlıyor. Yani göz bozulabiliyor, böbrek bozulabiliyor. Sinirlerle ilgili nöropati dediğimiz bozulmalar başlayabiliyor. O yüzden diyabet olmadan önce de kan şekerinin bozulabileceğini ve bunun kişiye zarar verebileceğini bilmek lazım" diye konuştu.