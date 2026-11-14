Tip 2 diyabet: Bu hastalık, fark edilmiyor sinsi ilerliyor! Belirtisine dikkat... Uzmanından kritik uyarı

"Çok su içme, çok idrara çıkma, doymama, aşırı yeme diyabetin habercisi" Diyabetin belirtileri hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Özen, "Artık aşikâr kan şekeri yüksekliği olduğunda bizim çok klasik bildiğimiz çok su içme, çok idrara çıkma, doymama, aşırı yeme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlardan biri veya birkaçı birden bulunabilir. Eğer kan şekeri çok bozulduysa vücut katabolik sürece girip tersine kilo kaybetmeye başlayabilir. Hâlsizlik olabilir. Diyabetin artık çok kontrolsüz, çok yüksek kan şekeri olduğu dönemde keton üretimi ile birlikte hâlsizlik, yorgunluk olabilir. Diyabetin komplikasyonu olan nöropatiye bağlı ayak yanmaları, karıncalanma, his kayıpları olabilir. Ama en sık bildiğimiz çok su içme, çok idrara çıkma ve aşırı iştah artışıyla ortaya çıkıyor ve burada şüphelenmek ve bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Diyabet ülkemiz için de dünya için de çok ciddi bir problem. Lütfen yaşam tarzı değişiklikleri ile ilgili hepimiz çocukluk çağından itibaren beslenmeye, spora, belli aralıklarla kılavuzlarda önerilen aralıklarla ölçümlerimizi yaptırmaya dikkat edelim" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Özen, önemli bir sağlık sorunu hâline gelen diyabetin önüne geçmek için sağlıklı beslenme, düzenli spor, uyku düzeni ve beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.