14 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٩١) وَبُرِّزَتِ الْجَحٖیمُ لِلْغَاوٖینَۙ

(٩٢) وَقٖیلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَۙ

(٩٣) مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ هَلْ یَنْصُرُونَكُمْ اَوْ یَنْتَصِرُونَؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(91) Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir.



(92-93) Onlara, “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilir.



(Şuarâ Suresi, 26/91-93) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Üç şey vardır, onları yapmak kimseye helal olmaz:



- Kişi bir kavme imamlık yapar, sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatini dua dışı bırakır; bunu yapan onlara ihânet eder.



- Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihânet eder.



- Kişi küçük abdestine sıkışmış iken, hafifleyinceye kadar namaz kılamaz."



Kaynak: Ebû Dâvud, Tahâret,43; Tirmizî, Salât, 265



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