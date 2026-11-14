  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gezi kalkışmasının finansörüne üst mahkemeden de geçit yok! Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi! Putin'in karşısına Almanya da çıkıyor! Merz'den Washington'a beklenmedik mesaj Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda... Erdoğan - Al Sani görüşmesi bitti! Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı İmamoğlu'ndan skandal savunma ve haysiyet savaşı yalanı! Aliağa'daki faciada can kaybı 19'a yükseldi Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı! Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Tırın çarptığı otomobil İETT otobüsüne savruldu: Yaralılar var Ahmet Ocakcı’dan Meclis kürsüsünde gündemi sarsan tarihi çıkış! Yaratılış kıvamımıza dönmek zorundayız! Alışverişte yeni dönem başlıyor! Doğrudan ürün sigorta ettirmenin önü açıldı
İSLAM 14 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

14 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
14 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (14 Kasım 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٩١) وَبُرِّزَتِ الْجَحٖیمُ لِلْغَاوٖینَۙ
(٩٢) وَقٖیلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَۙ
(٩٣) مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ هَلْ یَنْصُرُونَكُمْ اَوْ یَنْتَصِرُونَؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(91) Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir.

(92-93) Onlara, “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilir.

(Şuarâ Suresi, 26/91-93)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

"Üç şey vardır, onları yapmak kimseye helal olmaz:

- Kişi bir kavme imamlık yapar, sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatini dua dışı bırakır; bunu yapan onlara ihânet eder.

- Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihânet eder.

- Kişi küçük abdestine sıkışmış iken, hafifleyinceye kadar namaz kılamaz."

Kaynak: Ebû Dâvud, Tahâret,43; Tirmizî, Salât, 265
 

 

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23