Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!
Adıyaman’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.
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Adıyaman’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.
Trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'da ekipler sahaya indi.
Akşam saatlerinde Siteler Mahallesi’nde taşıtlara yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, plakasız elektrikli motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.
KAÇMAYA ÇALIŞTI Ancak ihtara uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.
192 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye 192 bin TL idari para cezası uygulandı.
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