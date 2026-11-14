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Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!

Adıyaman’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.

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Foto - Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!

Trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'da ekipler sahaya indi.

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Foto - Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!

Akşam saatlerinde Siteler Mahallesi’nde taşıtlara yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, plakasız elektrikli motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

#3
Foto - Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!

KAÇMAYA ÇALIŞTI Ancak ihtara uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.

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Foto - Yediği cezayı duyunca inanamadı! Motoru satsa ödeyemez!

192 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

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